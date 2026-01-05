Badnjak nikako ne unosite u kuću tokom dana! Do Badnje večeri mora da stoji na jednom mestu, a evo šta je potrebno da ima

Badnjak je hrastovo ili cerovo drvo, a u nekim krajevima može biti jelovo ili borovo. Na Badnji dan, rano ujutro, domaćin seče badnjak i donosi pred kuću.

Božićni običaji u srpskoj tradiciji duboko su ukorenjeni u veri, porodici i sećanju na pretke, a među njima posebno mesto zauzima badnjak. Badnjak nije samo drvo koje se unosi u dom, već važan simbol zajedništva, obnove i duhovne povezanosti. Svaki domaćin koji po starinskim običajima pravilno iseče, donese i postavi badnjak nastavlja tradiciju predaka.

Badnjak je obično mlado hrastovo ili cerovo drvo, a u nekim krajevima može biti jelovo ili borovo. Na Badnji dan, rano ujutro, domaćin seče badnjak i donosi pred kuću. Na Badnje veče, badnjak se zajedno sa slamom i pečenicom unosi u kuću, simbolično donoseći toplinu, svetlost i blagoslov u dom. Po tradiciji, svaka porodica bi trebalo da sama iseče svoj badnjak, a kako u današnje vreme to uglavnom nije moguće, savetuje se poštovanje starinskih običaja u vezi sa proslavom Badnje večeri koje, nažalost, mnogi iz neznanja krše.



Pre izlaska sunca, domaćin, često u društvu sinova ili unuka, odlazi u šumu da odabere pravo drvo. Najčešće se bira mlad i ravan cer, a ako nema, može i hrast. Stablo treba da bude dovoljno lagano da domaćin može da ga ponese na ramenu.

Kad pronađe odgovarajuće drvo, domaćin se okreće ka istoku, tri puta se prekrsti, pomene Boga, svoju krsnu slavu i praznik koji sledi, uzima sekiru i seče badnjak. Drvo se obavezno seče ukoso, sa istočne strane, a po narodnom verovanju mora se seći sa tri snažna udarca. Ako sekira ne odvoji badnjak u tri udarca, dovršava se lomljenjem ili uvrtanjem drveta. Deo koji se lomi u nekim delovima Srbije naziva se brada i poželjno je da svaki badnjak ima svoju bradu.

Badnjak treba da padne direktno na zemlju, bez zaustavljanja o druga stabla. Iver od badnjaka se skuplja i stavlja među karlice, kako bi kajmak bio deblji i bogatiji. Kad domaćin badnjak donese kući, postavlja ga uspravno uz kuću pored ulaznih vrata i tako bi trebalo da stoji do večeri.

U današnje vreme, kad većina porodica kupuje badnjak na pijaci ili u prodavnicama, ovaj simbol Božića završava u domu odmah pošto biva kupljen. Tradicija, međutim, nalaže da badnjak bude unet u dom uoči Badnje večeri, nikako ranije, uz posebne običaje koji simbolizuju najavu rođenja Isusa Hrista.

Šta simbolizuje Badnjak

Badnjak simbolički predstavlja drvo koje su pastiri doneli i koje je pravedni Josif postavio u hladnoj pećini kako bi je zagrejao pred rođenje Bogomladenca Isusa Hrista. Istovremeno, badnjak je i predslika drveta Časnog krsta Hristovog koji u hrišćanskoj tradiciji najavljuje spasenje i večni život koji dolazi kroz Hrista. Sečenje i unošenje badnjaka u kuću nije samo starinski običaj, već čin vere, pažnje i poštovanja prema hrišćanskoj tradiciji.

Autor: D.Bošković