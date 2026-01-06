BOŽIĆNA POSLANICA PATRIJARHA PORFIRIJA 'Prevaziđimo podele i pružimo ruku jedni drugima' (VIDEO)

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije je u Božićnoj poslanici čestitao vernicima Božić i istakao da je to praznik mira kada treba da prevaziđemo podele i pružimo ruku jedni drugima. Naglasio je da je čovečanstvu danas više nego ikada potrebno da se vrati izvoru mira koji se ne nameće silom nego se otkriva u smirenju, u ljubavi koja "ne traži svoje".

Patrijarh kaže da ni krize našeg vremena, ni ratovi, ni gubitak poverenja, ne mogu biti konačna mera ljudskog života niti poslednja reč o čoveku.

"U svetlost i život u miru i slozi, nadahnuti nadumnom radošću Božića i Hristovim mirom, pozivamo sve, da prevaziđemo podele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo, jednom rečju, neophodni jedni drugima. Jer, hrišćanska vera nas ne uči da u vremenu krize čekamo bolja vremena nego da sami postanemo živi znaci budućeg Carstva Božjeg – ljudi koji već sada žive drugačije, koji ne leče strah strahom niti mržnju mržnjom", naveo je patrijarh Porfirije.

Ukazao je da je situacija u Srbiji trenutno složena i teška jer su, kako je naveo, unutrašnje političke tenzije dovele do duboke podeljenosti društva i nepoverenja među ljudima, a razlike u mišljenjima sve češće prerastaju u iracionalnu mržnju.

"Posebno je zabrinjavajući gubitak nacionalnog i kulturnog identiteta, koji dovodi u pitanje kontinuitet istorijskog i duhovnog samopoimanja našeg naroda, a pri tome se ne može objasniti isključivo spoljnim uticajima. Uz to dolaze ekonomska nesigurnost i demografski pad: Srbija se suočava sa izrazito negativnim prirodnim priraštajem i, posledično, sa jednom od najbržih depopulacija u svetu, kao i sve izraženijim starenjem stanovništva", naglašava patrijarh Porfirije.

Dve poruke Hristovog rođenja

Ukazao je na dve poruke Hristovog rođenja - da je Bog postao čovek radi nas i radi našega spasenja, kao i da svaki čovek, upravo zbog toga, može i treba da postane naš brat.

"Jer, samo u Hristu, Prvorođenom među mnogom braćom, ponovo zadobijamo drugoga kao bližnjeg i brata. Zbog toga se pred tajnom Rođenja Hristovog svakome od nas ponovo postavlja Božje pitanje, staro koliko i sâmo čovečanstvo: Gde ti je brat? Ne gde je tvoj interes, ni gde je tvoja strana, ni gde je tvoja stranka, niti – u krajnjoj liniji – gde si ti sam, otuđen i usmeren samo na sebe, nego – gde je čovek koji ti je dat da, voleći ga, pređeš iz smrti u život. To i samo to jeste naše osnovno pitanje i naš centralni zadatak, ovog i svakog drugog Božića", poručio je Porfirije.

Potrebno da se čovečanstvo vrati izvoru mira

Naglasio je da je čovečanstvu danas više nego ikada potrebno da se vrati izvoru mira koji se ne nameće silom nego se otkriva u smirenju, u ljubavi koja "ne traži svoje" i u odnosu koji gradi poverenje, zajedništvo i poštovanje svakog čoveka.

"Živimo u vremenu sve dubljih verskih, etničkih i kulturnih podela, u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti i u kojem ratovi postaju sve češće sredstvo za rešavanje ekonomskih i političkih sukoba. Promena globalnog poretka i borba velikih sila za prevagu rađaju nestabilnost, bezbednosne krize i strah od neizvesne budućnosti", naveo je Porfirije.

Prema njegovim rečima, tome se pridodaju ekonomska nesigurnost, inflacija, rast nejednakosti, siromaštvo, glad i nekontrolisano iscrpljivanje prirodnih resursa, dok tehnološke transformacije donose nove etičke dileme i rađaju digitalnu izolaciju, prividnu prisutnost bez stvarnog zajedništva.

"Sve to dovodi do krize poverenja u institucije i medije, do relativizacije istine, do porasta anksioznosti i usamljenosti, pa čak i do gubitka smisla života kod mnogih ljudi današnjice. I stoga mnogi od nas ovu svetu noć i ovaj sveti dan dočekuju sa nemirom u srcu, brinući za decu i njihovu budućnost, za hleb nasušni, za zdravlje, za sutrašnji dan", naveo je Porfirije.

Svet u kojem živimo više nije samodovoljan

Patrijarh je pozvao vernike da se ne plaše, jer svet u kojem živimo "sa svim svojim lomovima, sukobima i strahovima" više nije samodovoljan i samoobjašnjiv niti je prepušten slepim silama istorije.

"Rođenjem Hristovim Bog je ušao u samo srce ljudske istorije i pokazao da zlo, ma koliko bilo agresivno i rasprostranjeno, nema poslednju reč. Strah se rađa tamo gde čovek misli da je sam – a Rođenje Spasitelja našega Hrista otkriva nam da više nismo sami i da nikada više nećemo biti sami", naveo je Porfirije.

Naglasio je da ni krize našeg vremena, ni ratovi, ni gubitak poverenja, ne mogu biti konačna mera ljudskog života niti poslednja reč o čoveku.

Strah i dalje postoji, ali više ne okiva život

"Strah i dalje postoji, ali više ne okiva život. On je lišen konačne vlasti nad čovekom. Taj preobražaj ima svoje ishodište i temelj u Samome Hristu, Koji je izmirio čoveka sa Bogom i time postavio temelj mira koji strah ne može da ukine. Razorivši pregradu neprijateljstva, On ruši podele koje razdvajaju ljude i narode. To pomirenje se u bogoslužbenom i svetotajinskom životu Crkve pokazuje kao stvarnost u kojoj etničke i socijalne, pa i prirodne, razlike među ljudima više nemaju presudan značaj", rekao je patrijarh Porfirije.

Srpski patrijarh je istakao da mir nije posledica ljudskih dogovora niti rezultat ravnoteže sila već da je stanje, kako je naveo, preobraženog čoveka koji veruje, živi i hodi Hristovim putem.

"Otkad joj je Svojim Rođenjem Hristos Bogomladenac darovao 'službu pomirenja', Crkva Božja neprestano isceljuje rane podelâ, obnavlja prekinute veze, vaspostavlja zajedništvo koje ne poznaje ljudske granice, blagosilja mir i mirotvorce. Taj blagoslov Crkve nas obavezuje da i sami širimo mir", rekao je patrijarh.

Naše vreme nosi duboke sličnosti sa vremenom Hristovog rođenja

Ukazao je da naše vreme nosi duboke sličnosti sa vremenom Hristovog rođenja, ukazujući da je tada na našem najširem prostoru postojala jedna velika globalna sila – dominantna imperija koja je oblikovala ondašnji svetski poredak.

"Danas je tih sila više. One upravljaju svetom i diriguju sudbinama manjih naroda, čije vlasti, poput Irodove u vreme Rođenja Hristovog, imaju formalnu samostalnost, ali su u suštini zavisne od ekonomskih, energetskih, političkih i vojnih interesa velikih sila. Setimo se da je i popis stanovništva u vreme Hristovog Rođenja bio političko-ekonomski instrument kontrole: ko je popisan - taj priznaje vlast i plaća porez. Ali veoma slično je i danas, kada se lični podaci, koliko u dobre svrhe toliko, i sve više, koriste radi kontrole i ograničavanja slobode svakog pojedinca", naveo je Porfirije.

On je istakao da Hristovo rođenje svojim načinom, mestom i vremenom, postaje služba jedinstva i da u njemu istorija prestaje da bude niz slučajnosti i postaje prostor spasenja.

"Hristos nije mogao biti rođen u toplini i sigurnosti blagostanja. Po prirodi samog događaja, On se rađa na mestu hladnom i pustom - na mestu gladnom Boga. Svako ljudsko srce je takva pećina dok se u njemu ne rodi Hristos. Hristovo Rođenje u siromaštvu otkriva da pred Njim i u Njemu prestaju podele po kojima svet vrednuje ljude. Porodica je prvo mesto na kojem čovek uči šta znači mir - ili šta znači njegov gubitak. Dom se pretvara u istinske jasle Roždestva Hristovog onda kad u njemu ima mesta za praštanje, strpljenje i zajedničku molitvu", kazao je patrijarh SPC.

Patrijarh Porfirije i episkopi SPC još jednom su svim vernicima čestitali vernicima Božić, uz tradicionalni pozdrav "Mir Božji – Hristos se rodi".

"Naposletku, braćo i sestre, deco Svetoga Save i svih naših časnih predaka, svih svetih Otaca i Matera srpskih, gde god da se nalazimo širom zemljinog šara, u Otadžbini ili u rasejanju, a posebno na raspetom Kosovu i Metohiji, jednim glasom, jednim ustima i jednim srcem, zajedno s anđelima zapevajmo božićnu himnu, pesmu mira: Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja! Mir Božji – Hristos se rodi!", zaključuje se u Božićnoj poslanici.

Autor: A.A.