DRAMA U OPŠTINI LJUBOVIJA! Vatrogasci evakuisali DEVET osoba nakon što je poplavila Drina: Bili zarobljeni tokom noći (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Pripadnici vatrogasno - spasilačkog odeljenja Ljubovija evakuisali su jutros ukupno 9 osoba iz vikend naselja Davidovići u optini Ljubovija koje je tokom noći poplavila reka Drina.

U toku noći, u vikend naselju Davidovići u opštini Ljubovija došlo je do poplave reke Drine, a devet osoba je bilo zarobljeno.

Kako saznajemo, pripadnici Sektora za vanredne situacije pomno prate situaciju na terenu usled vremenskih nepogoda.

Prema informacijama koje posedujemo, svi kapaciteti Sektora su angažovani i obilaze kritične lokacije po Srbiji, prate vremensku situaciju i komuniciraju sa stanovništvom, a sve radi bezbednosti ljudi i zaštite imovine.

Autor: Jovana Nerić

