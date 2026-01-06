UPRAVA AERODROMA 'NIKOLA TESLA' PORUČUJE Moguća odstupanja u redu letenja zbog kašnjenja sa dolaznih aerodroma

Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" saopštio je danas da rade na potpunoj normalizaciji saobraćaja, a odstupanja u redu letenja moguća su zbog kašnjenja sa dolaznih aerodroma.

"Sve operativne službe Aerodroma 'Nikola Tesla' ostaju neprekidno angažovane u cilju potpune normalizacije saobraćaja na koji su uticali nepovoljni vremenski uslovi tokom prethodnih dana. Još su moguća pojedinačna odstupanja u redu letenja zbog kašnjenja sa dolaznih aerodroma", navodi se u saopštenju beogradskog aerodroma.

Pozivaju putnike da sve dodatne informacije o redu letenja putnici pronađu na mobilnoj aplikaciji Belgrade Airport, internet prezentaciji www.beg.aero, ili putem broja telefona Info centra Aerodroma 011209 4444 ili u izabranoj avio-kompaniji.

Autor: Jovana Nerić