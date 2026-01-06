AKTUELNO

Društvo

UPRAVA AERODROMA 'NIKOLA TESLA' PORUČUJE Moguća odstupanja u redu letenja zbog kašnjenja sa dolaznih aerodroma

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" saopštio je danas da rade na potpunoj normalizaciji saobraćaja, a odstupanja u redu letenja moguća su zbog kašnjenja sa dolaznih aerodroma.

"Sve operativne službe Aerodroma 'Nikola Tesla' ostaju neprekidno angažovane u cilju potpune normalizacije saobraćaja na koji su uticali nepovoljni vremenski uslovi tokom prethodnih dana. Još su moguća pojedinačna odstupanja u redu letenja zbog kašnjenja sa dolaznih aerodroma", navodi se u saopštenju beogradskog aerodroma.

Pozivaju putnike da sve dodatne informacije o redu letenja putnici pronađu na mobilnoj aplikaciji Belgrade Airport, internet prezentaciji www.beg.aero, ili putem broja telefona Info centra Aerodroma 011209 4444 ili u izabranoj avio-kompaniji.

Autor: Jovana Nerić

#Aerodrom

#Nikola Tesla

#kašnjenje

#letovi

POVEZANE VESTI

Beograd

OGLASIO SE AERODROM NIKOLA TESLA: Evo da li će biti odlaganja letova zbog snažnog nevremena

Hronika

DELOVI RASUTI SVUDA PO KOLOVOZU: Težak udes kod aerodroma "Nikola Tesla"!

Društvo

Oglasila se Er Srbija: Danas moguća velika odstupanja reda letenja zbog tehnološkog kvara širom sveta

Politika

Završena poseta slovačkog premijera Srbiji: Vučević ispratio Roberta Fica sa aerodroma 'Nikola Tesla'

Hronika

Buktinja kod aerodroma Nikola Tesla: Zapalio se auto, objavljen jeziv snimak sa lica mesta (VIDEO)

Društvo

Otvorena potpuno rekonstruisana poletno-sletna staza Aerodroma 'Nikola Tesla'