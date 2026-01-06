AKTUELNO

Društvo

Ministarka Sofronijević obišla aerodrom Nikola Tesla: Bezbednost putnika i posada apsolutni prioritet (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug /Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ||

Ministarka Aleksandra Sofronijević obišla je aerodrom Nikola Tesla u Beogradu i konstatovala da je bezbednost putnika i posada u avio-aobraćaju apsolutni prioritet.

U situacijama nepovoljnih vremenskih prilika, bezbednost putnika i posada u aviosaobraćaju su apsolutni prioritet, a sve odluke donose se isključivo u cilju bezbednosti zbog čega se putnici mole za strpljenje i razumevanje, rekla je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević nakon što je obišla Aerodrom ''Nikola Tesla'' u Beogradu.

Kada se proceni da uslovi nisu bezbedni, letovi se odlažu ili privremeno obustavljaju, bez kompromisa i bez izuzetaka, saopšteno je iz resornog ministarstva.

- U uslovima snežnih padavina i nepovoljnih meteoroloških prilika, odvijanje avio-saobraćaja zahteva punu primenu posebnih procedura i stalnu koordinaciju svih učesnika sistema. Neprekidno se sprovodi čišćenje i odleđivanje pista i operativnih površina, avioni prolaze obavezne postupke odleđivanja pre poletanja, dok kontrola letenja i posade prilagođavaju razmake, rute i operativne odluke aktuelnim vremenskim uslovima - istakla je Sofronijević.

Foto: Tanjug /Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Ona je napomenula da nacionalni avio-prevoznik, zajedno sa aerodromom, kontrolom letenja i svim operativnim službama, ulaže maksimalne napore kako bi se saobraćaj odvijao uz što manje kašnjenja i otkazivanja, ali bez ikakvog odstupanja od propisanih bezbednosnih standarda.

Ministarka je održala i radni sastanak sa predstavnicima svih nadležnih institucija uključenih u funkcionisanje avio-saobraćaja, povodom otežanih vremenskih uslova izazvanih snegom i obilnim padavinama, navedeno je u saopštenju ministarstva.

Foto: Tanjug /Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Zbog vanrednih vremenskih okolnosti formirana je i zajednička radna grupa svih relevantnih aktera sa ciljem unapređenja međusobne koordinacije i još efikasnijeg funkcionisanja sistema u vanrednim vremenskim situacijama.

Nakon sastanka, Sofronijević je obišla centar kontrole letenja koji obuhvata oblasnu i aerodromsku kontrolu letenja u okviru sistema kontrole letenja SMATSA, gde se upoznala sa radom službi zaduženih za bezbedno i neprekidno odvijanje vazdušnog saobraćaja.

Autor: Jovana Nerić

#Aerodrom Nikola Tesla

#Aleksandra Sofronijević

#Putnici

#SMATSA

#bezednost

#posade

POVEZANE VESTI

Hronika

UMRO PUTNIK NA LETU IZ NJUJORKA ZA BEOGRAD Po sletanju aviona na aerodrom 'Nikola Tesla' odmah obaveštena policija

Društvo

Izgubljeni koferi na dobošu za one koji vole iznenađenja: Aerodrom 'Nikola Tesla' prodaje prtljag za 234 dinara! Ovo su pravila

Društvo

Ministarka Sofronijević: Srbija gradi uprkos preprekama – radovi na deonici Kuzmin–Sremska Rača u završnoj fazi

Društvo

AERODROM NIKOLA TESLA PLANIRA PROŠIRENJE! Terminalne zgrade dobijaju novi izgled - Još tri gejta do EKSPA

Politika

Ispisali se iz registra stranaka i upisali u terorističke organizacije! Brnabić o najavi Miloša Jovanovića da će blokirati aerodrom 'Nikola Tesla'

Politika

RADILA U NEKOLIKO MINISTARSTAVA! Evo ko je Aleksandra Sofronijević - Nova ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture!