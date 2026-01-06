AKTUELNO

'TO JE VREME KAD SE PODSEĆAMO KO SMO' Čestitka direktora i generala policije Vasiljevića: Božić je praznik koji u srpskom narodu vekovima čuva veru i porodicu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Direktor policije - general policije Dragan Vasiljević čestitao je Badnje veče i Božić patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju i svim vernicima, koji ovaj najradosniji hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru.

„U danima kada dočekujemo Badnje veče i Božić, praznik vere, mira i zajedništva, patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i svim građanima Republike Srbije koji Božić slave po julijanskom kalendaru čestitam dan Hristovog rođenja, kao simbol nade, sloge i duhovne postojanosti.

Božić je praznik koji u srpskom narodu vekovima čuva veru, porodicu i svest o zajedništvu. To je vreme kada se podsećamo ko smo, odakle dolazimo i koje vrednosti prenosimo budućim generacijama.

Mir, sloga i bezbednost oduvek su bili temelj opstanka srpskog naroda i države. To su vrednosti koje se ne podrazumevaju, već se grade odgovornošću, poverenjem i zajedničkom brigom za opšte dobro.

U tom osloncu na poredak, odgovornost i zakon, policija je bila i ostaje stub poverenja i sigurnosti naroda i države.

Neka toplina Badnje večeri i radost Božića donesu mir domovima, sigurnost zajednici i veru u budućnost Srbije.

Mir Božji! Hristos se rodi!” navodi se u čestitki direktora Vasiljevića.

Autor: Jovana Nerić

