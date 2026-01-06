AKTUELNO

TRADICIJA! ZAPALJEN BADNJAK ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: Okupio se veliki broj vernika da proslavi Badnje veče! Sledi ponoćna liturgija (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Ispred Hrama Svetog Save u Beogradu na Badnje veče tradicionalno je zapaljen badnjak u prisustvu velikog broja vernika.

Kao i svake godine, ispred Hrama na Vračaru okupio se veliki broj građana među kojima je dosta roditelja sa decom koji zajedno sa sveštenstvom pale badnjake.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Posle osvećenja badnjaka usledilo je praznično bdenije, a u Hramu Svetog Save i u drugim većim crkvama proslava Božića počeće služenjem ponoćne liturgije.

Badnje veče, noć uočio najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, tradicionalno se obeležava širom Srbije, kao i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, gde se pravoslavni vernici takođe okupljaju ispred crkava i pale badnjake.

Badnje veče je poslednje veče Božićnog posta, a ujedno i porodični praznik i dan koji predstavlja veliku sreću, jer porodica na Badnje veče okupljena za posnom trpezom dočekuje dan rođenja Hristovog.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Na Badnji dan u pravoslavnim hramovima se služi liturgija, kao i večernja služba sa paljenjem badnjaka.

Badnjak je, po pravilu, mlado cerovo ili hrastovo drvo i kao simbol predstavlja drvo koje su pastiri doneli a pravedni Josif založio u hladnoj pećini kada se Isus rodio. Nagoveštava i drvo Krsta Hristovog.

Badnji dan i Božić nerazdvojni su ne samo zato što dolaze jedan posle drugog, već i zato što se dopunjavaju shvatanjima i običajima koje narod vezuje za njih.

Autor: D.Bošković

#Badnjak

#Beograd

#Hram Svetog Save

#badnje vece

#hram

