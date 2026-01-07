Činjenice nasuprot senzacionalizmu: Evo šta pokazuju zvanični podaci - podaci stručnjaka demantuju neproverene tvrdnje o broju zavisnika

Prema podacima iz izveštaja zdravstvenih centara koji se bave problemima zavisnosti, ukupan broj onih koji se dovode u vezu sa problemima zavisnosti od igara na sreću iznosi približno 1.150 osoba. Ovaj podatak jasno ukazuje da problem postoji, ali istovremeno demantuje tvrdnje o desetinama ili stotinama hiljada zavisnika koji se pojavljuju u pojedinim medijima od strane nekompetentnih izvora.

Zvanični statistički podaci Iz izveštaja zdravstvenih ustanova pokazuju da se na godišnjem nivou od 220 do 240 građana obrati zdravstvenim ustanovama zbog problema sa zavisnosti od igara na sreću.

Međutim stvarni izvori rizika se ne vezuju za regulisano tržište, već za nelegalne online platforme, naročito tzv. crypto kazina. Ove platforme posluju izvan pravnog sistema Republike Srbije, bez nadzora nadležnih organa, bez obavezne identifikacije korisnika i bez primene zaštitnih mehanizama.Za razliku od licenciranih priređivača, nelegalni internet sajtovi predstavljaju značajan izazov za sistem prevencije, posebno kada je reč o mlađim i ranjivim kategorijama stanovništva.

U prethodnom periodu zakonodavni okvir u oblasti igara na sreću dodatno je pooštren. Uvedena je obavezna registracija i verifikacija identiteta svih učesnika u online igrama na sreću, čime je značajno ojačana zaštita maloletnih lica. Takođe su implementirani mehanizmi samoisključenja i samoograničenja, koji omogućavaju korisnicima da preuzmu aktivnu ulogu u kontroli sopstvenog ponašanja.

Paralelno sa regulatornim merama, realizuju se i preventivni programi usmereni na edukaciju i ranu identifikaciju rizičnih obrazaca ponašanja. Među njima se ističe projekat „Moguće je prekinuti“, koji se sprovodi u saradnji sa relevantnim stručnim i zdravstvenim institucijama.

