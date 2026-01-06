Od jutros 30 povreda na javnom mestu, Hitna pomoć apeluje: Oprez zbog vremenskih uslova

Doktorka Gordana Pavlović iz Hitne pomoći izjavila je da je ta služba od jutros u 7 sati do večeras u 18 časova imala 34 intervencije na javnom mestu, od kojih se 30 odnosilo na ortopedske povrede i apelovala na građane da obrate pažnju zbog vremenskih uslova.

Ona je za Tanjug rekla da se tih 30 intervencija odnosi na prelome, uganuća i ugruvavanja kao posledica padova na klizavim površinama i dodala da je bilo povreda kukova, nogu, ruku i zglobova.

Među povređenima je i jedna 75-godišnja žena koju je udario automobil dok je vozila bicikl na Bežanijskoj kosi i ona je primljena sa teškim povredama, pre svega glave, i upućena na dalje lečenje.



Hitna pomoć je od jutros u Beogradu imala ukupno 135 intervencija, a

u ovoj službi apeluju na Beograđane da ne izlaze bez preke potrebe i da, ako moraju posebno obrate posebnu pažnju na mogući led na trotoarima i drugim javnim površinama.

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) izdao je večeras novo upozorenje na lokalnu pojavu ledene kiše koja će padati i tokom noći na području severne, zapadne i centralne Srbije.

RHMZ je pozvao i učesnike u saobraćaju na oprez zbog pojave poledice i lokalne ledene kiše na području Srema, zapadne i južne Srbije.

Kako se navodi na sajtu RHMZ-a, kasnije uveče i u toku noći ka sredi na severu i zapadu zemlje kiša će preći u sneg uz intenziviranje snežnih padavina.

Autor: D.Bošković