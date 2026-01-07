ŠTA SE POKLANJA ZA BOŽIĆ? Mnogi prave grešku - Ako danas idete u goste, ovo morate da znate

Veliki broj vernika Božić proslavlja zajedno sa gostima, a mnogi ne znaju koji pokloni se donose domaćinu na najradosniji hrišćanski praznik.

U tradicionalnim božićnim običajima poklon ima pre svega simboličnu, a ne materijalnu vrednost.

Božić se doživljava kao porodični i duhovni praznik, zbog čega se darovi biraju sa namerom da izraze pažnju, poštovanje i želju za zdravljem i blagostanjem, a ne da istaknu raskoš ili ličnu imovinu. Upravo zbog toga, uobičajeno je da se u dom domaćina dolazi sa skromnim poklonom koji ima uporište u tradiciji i običajnom pravu.

Najčešće se poklanjaju namirnice koje simbolizuju obilje i zdravlje, poput voća, slatkiša ili domaćih proizvoda, dok se za domaćina neretko bira vino ili rakija kao znak poštovanja i gostoprimstva.



U krugu najuže porodice poklon može imati i obredni karakter, pa se nose pogača ili česnica, čime se dodatno naglašava zajedništvo i značaj praznika.

Posebna pažnja posvećuje se deci, kojima se daruju sitnice namenjene radosti i veselju, često u simboličnom obliku, u skladu sa božićnim običajima.



U pojedinim domovima prisutni su i pokloni sa duhovnim značenjem, poput sveća ili ikona, ali se oni biraju obazrivo i u skladu sa odnosom prema domaćinima.

Neformalno pravilo koje se u praksi najčešće poštuje jeste da božićni poklon ne bude prevelik ni previše skup, jer se veruje da se suština praznika ogleda u toplini susreta, međusobnoj pažnji i očuvanju tradicije, a ne u vrednosti samog dara.

Autor: D.Bošković