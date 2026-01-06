AKTUELNO

Položajnici ovo MORAJU DA ZNAJU: Evo šta sve treba da urade i izgovore za Božić

Božićni običaji u Srbiji čuvaju se vekovima, a jedan od najlepših simbola praznika je položajnik. To je prva osoba koja ulazi u kuću na Božić, a njen dolazak nosi sa sobom želje za sreću, zdravlje i prosperitet tokom cele godine. Iako se običaji menjaju, simbolika položajnika i dalje povezuje prošlost sa sadašnjošću, podsećajući nas na snagu tradicije i nadu u bolje dane.

Uloga položajnika u domaćinstvu

Tradicionalno, položajnik je bio muškarac – osoba koja se smatrala zdravom, snažnom i sposobnom da unese radost i blagostanje u dom. Kada zakorači kroz vrata, prva noga koja dodirne prag je desna, što simbolizuje ulazak u sreću.


Nakon toga, položajnik prilazi vatri, uzima grančicu badnjaka i džara plamen. Veruje se da koliko iskri izbije iz vatre, toliko će biti zdravlja, sreće i novca tokom godine. Ovaj ritual nije samo običaj – on je simbol vere u moć tradicije koja donosi pozitivnu energiju u dom.


Simbolika sreće i blagostanja

Položajnik nije samo nosilac dobrih želja. U narodnoj tradiciji on je kao mudrac sa istoka, koji predviđa plodnost, zdravlje i prosperitet za članove domaćinstva. Kako prolazi kroz prostorije, tako se veruje da će godina domaćina biti puna ljubavi, napretka i sreće.


U savremenim porodicama položajnik je često dete iz bliže familije. Njegova uloga je ista – doneti blagoslov, ali uz manji ceremonijal. Domaćini ga nagrade poklonom, često sitnicom, kolačem ili simboličnom pažnjom. Nekada su domaćini preko položajnika posipali pšenicu kako bi privukli bogatstvo, a danas je ritual pojednostavljen, ali njegova simbolika i dalje živi.

Zdravlje i radost kroz tradiciju
Dolazak položajnika označava trenutak kada se porodica okuplja, sećajući se snage običaja i nade koju oni donose. Kroz spoj starih verovanja i savremenog života, svi zajedno pozdravljamo novu godinu sa verom i osmehom.


Na kraju rituala, položajnik odlazi sa zahvalnošću i ljubavlju, a domaćini ostaju sa sećanjem na moć tradicije koja i dalje svetli kao simbol nade i sreće.

1. Ulazak u kuću:

Položajnik ulazi desnom nogom, što simbolizuje sreću i blagostanje.


2. Pozdrav ukućanima:“Hristos se rodi!”

Odgovor domaćina:

“Vaistinu se rodi!”

3. Džaranje vatre:

Uzima grančicu badnjaka i džara plamen, uz verovanje da broj varnica označava zdravlje, sreću i novac.

“Koliko varnica, toliko zdravlja, koliko varnica, toliko sreće i veselja, koliko varnica, toliko parica.”

4. Molba za blagoslov:

“Amin, Bože, daj!”

Molba se odnosi na zdravlje, sreću i prosperitet domaćinstva.

5. Simbolički pokloni i odlazak:

Domaćini položajniku daruju male poklone – hranu, knjige, sitnice – a on odlazi ostavljajući mir i blagoslov za dom.


Ovaj običaj, čak i u modernom obliku, čuva duboku simboliku i tradiciju, spajajući generacije i donoseći radost i sigurnost u svaku božićnu kuću.

Autor: D.Bošković

