U DUHU PRAZNIKA: Jovana Jeremić dovela jagnje u studio! Pogledajte ko će danas biti njen 'pomagač' (FOTO)

Jovana Jeremić je i ovoga jutra potvrdila da važi za jednu od najnepredvidivijih i najkomentarisanijih televizijskih voditeljki na domaćoj medijskoj sceni.

U današnjem izdanju emisije Jutro sa dušom napravila je potez koji je iznenadio čak i publiku naviknutu na njene nekonvencionalne nastupe – u studio je dovela živo jagnje. Već pri samom ulasku u kadar bilo je jasno da sledi nesvakidašnje jutro, jer se tradicionalna televizijska atmosfera pretvorila u pravi mali performans.

Jovana je tokom emisije objasnila da jagnje nije tu slučajno, već da ima snažnu simboliku.

Prema njenim rečima, jagnje predstavlja nevinost, novi početak, mir i iskrenost, vrednosti koje ona želi da pošalje kao poruku gledaocima na početku dana. Dok je govorila, jagnje je mirno stajalo u studiju, dodatno pojačavajući utisak neobičnosti, ali i šarma cele scene.

Autor: D.Bošković