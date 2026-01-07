MIR BOŽIJI, HRISTOS SE RODI! Slavimo najradosniji hrišćanski praznik, ROĐENJE ISUSA HRISTA! Evo koji su najznačajniji običaji

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik, ujedno praznik rođenja spasitelja Isusa Hrista.

Redakcija portala Pink.rs želi vam sreću, mir, blagostanje i lični i poslovni uspeh, kao i da najradosniji hrišćanski praznik provedete u krugu najmilijih.

To je pre svega praznik rađanja novog života, praznik dece i detinjstva, praznik roditeljstva - očinstva i materinstva. Božić se praznuje tri dana, dok proslava počinje pre svitanja zvonima na pravoslavnim hramovima. Svi običaji vezani za proslavljanje Božića imaju jedan osnovni smisao, a to je zamoliti Boga da sačuva i uveća porodicu i imanje domaćina, što je izraženo i u kratkoj narodnoj zdravici i molitvi za Božić: "Daj, Bože, zdravlja i veselja u ovom domu, neka nam se rađaju zdrava dečica, neka nam rađa žito i lozica, neka nam se uvećava imovina u polju, toru i oboru!".

Božić, jedan od dva najveća hrišćanska praznika, praznuje se tri dana, a proslava počinje pre svitanja zvonima na pravoslavnim hramovima.

Običaji na Božić

Domaćin i svi ukućani oblače najsvečanije odelo i odlaze u crkvu na Božićnu Liturgiju i Sveto Pričešće nakon čega se pozdravljaju do Bogojavljenja tradicionalnim pozdravom "Hristos se rodi! Vaistinu se rodi".

Rano pre podne, u kuću dolazi specijalni gost - položajnik, koji se posebno dočekuje.

Položajnik pozdravi dom Božićnim pozdravom, ljubi se sa ukućanima i odlazi kod šporeta ili peći gde džara vatru i govori zdravicu: "Koliko varnica, toliko parica". Položajnik simboliše Mudrace koji su pratili zvezdu sa Istoka i došli novorođenom Hristu na poklonjenje.

Domaćica posle toga posluži položajnika, i daruje ga nekim prikladnim poklonom. On je čovek, koji na Božić, i za celu narednu godinu donosi sreću u kuću.

Običaj je takođe da domaćica rano ujutro na Božić, zamesi testo od kojeg peče pogaču. U ovu pogaču, koja se zove česnica, stavlja novčić. Onome kome zapadne komad pogače sa novčićem, taj će imati novac tokom cele godine i pratiće ga sreća.

Na Božić postoji i verovanje da mladići treba da poklone jabuku devojci koja im se sviđa. Ako devojka prihvati jabuku, onda će sigurno biti njegova u toku naredne godine.

Kada na Božić pada sneg veruje se da će godina biti rodna.

Autor: D.Bošković