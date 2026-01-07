AKTUELNO

Društvo

ZAVEJANI AUTO-PUT MILOŠ VELIKI I IBARSKA MAGISTRALA! Ekipe zimske službe na terenu: Tek sledi SNEŽNO NEVREME (FOTO+VIDEO)

Izvor: Blic, Foto: Tanjug/Roland Weihrauch ||

Sneg je počeo da pada na Božić u većem delu Srbije, a prema ranijim najavama, očekuje se da će snežno nevreme između 18 i 19 sati zahvatiti gotovo čitavu zemlju. Uveliko veje na auto-putu Miloš Veliki, kao i na Ibarskoj magistrali zbog čega je saobraćaj otežan, kao i zbog leda koji se stvorio na kolovozu.

Sneg otežava saobraćaj na auto-putu Miloš Veliki

Na auto-putu Miloš Veliki posle naplatne rampe u Obrenovcu, kako sa lica mesta javlja reporter "Blica", ekipe zimske službe su na terenu i čiste sneg na kolovozu.

Kako prenosi stranica 192.rs, otežan saobraćaj na auto-putu Miloš Veliki, deonica Ljig-Lajkovac.


Zavejana Ibarska magistrala

Sneg pada i na Ibarskoj magistrali od Rudnika ka Gornjem Milanovcu, kao i na putu Kraljevo-Raška, prenosi 192.rs.


Takođe, od jutros zaleđene su brojni putni pravci, a sneg koji sada pada, polako prekriva poledicu zbog čega je skrivena opasnost povećana.

Kada stiže snežno nevreme

Podsetimo, snežno nevreme, prema podacima meteorološkog sajta "Vreme i radar", očekuje se danas između 18 i 19 časova, zbog čega se savetuje pojačani oprez vozačima.


Detaljnu vremensku prognozu, kao i radarske snimke iz sata u sat snežnog nevremena, pogledajte u našem odvojenom tekstu

Apel svim vozačima

Pravi zimski uslovi vožnje sa snegom na putu očekuju vozače u većini krajeva Srbije, apelovao je AMSS.

"Na put krećite isključivo sa dobrim zimskim gumama jer zbog poledice i mešovitih padavina vožnja postaje zahtevnija, sporija i duža. U ovakvim uslovima za vožnju više je zastoja, proklizavanja i izletanja sa puta, tada su prekidi česti, a saobraćajne nezgode učestale zato uvek imajte dovoljnu količinu goriva u rezervoaru", savet je vozačima.

Autor: D.Bošković

