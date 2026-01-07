ISPLIVALA SLIKA STARA POLA VEKA: Tito i Jovanka slave Božić uz prase i jagnje! (FOTO)

Prema navodima iz objave, Tito i Jovanka su slavili Božić u Lici, uz jagnje i prase, što je izazvalo brojne reakcije i komentare korisnika.

Na društvenim mrežama poslednjih dana pažnju javnosti privukla je zanimljiva objava koja je probudila sećanja na neka druga vremena. Reč je o fotografiji uz koju stoji opis božićne proslave Josipa Broza Tita i njegove supruge Jovanke, zabeležene 1975. godine u Korenici, u srcu Like. Prema navodima iz objave, na tadašnjoj prazničnoj trpezi našli su se jagnje i prase, što je izazvalo brojne reakcije i komentare korisnika.

Ovaj prizor mnoge je podsetio na nekadašnji način obeležavanja Božića, kada su se porodice okupljale oko domaćeg ognjišta, a priprema hrane imala posebno mesto u prazničnim običajima. Pečeno jagnje i prase nisu bili samo deo trpeze, već simboli obilja, gostoprimstva i zajedništva, naročito u krajevima u kojima su se tradicija i običaji prenosili s kolena na koleno.

Tito i Jovanka peku jagnje i prase za pravoslavni Božić. Korenica u Lici 1975 godine. pic.twitter.com/DnU4tSCUWa — Zoran Nemanjic (@NemanjicZoran) 06. јануар 2026.

Poznato je da je Jovanka iz mesta Pećane, koje se takođe nalazi u Lici, gde je do ratova devedesetih i etničkog čišćenja u "Oluji" većina stanovništva bila srpske nacionalnosti. Međutim, ono što je još zanimljivije je to da je ova slika nastala u komunističkoj Jugoslaviji, koja je, kao i tada ostale komunističke zemlje, bila poznata po tome što nije imala blagonaklon odnos prema religiji.

Jedan korisnik društvene mreže "X" zapitao se u komentaru da li je ova slika prava, ili je proizvod veštačke inteligencije (AI), pa je odlučio da to upita veštačku inteligenciju mreže "X":

- Druže @grok, da li je ova fotografija AI, CGI ili nešto slično? Prvi put je vidim, a imam poprilično godina.

Odgovor koji je dobio bacio je sumnju na autentičnost fotografije:

- Druže, nakon provere istorijskih izvora i arhiva, nema potvrde da je Tito slavio Božić u Korenici 1975. Slika se prvi put pojavljuje tek krajem 2025, što ukazuje da je verovatno AI-generisana ili falsifikovana. Nema je u zvaničnim arhivama poput Getty Images.

Autor: D.Bošković