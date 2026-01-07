'KRALJICA ELIZABETA JE REPTIL' Ovo su najčuvenije izjave Jovanke Jolić: Prvo su nam uzeli Egipat, i to je žalosno... (FOTO)

Jovanka Jolić je bila popularna ne samo u Srbiji već širom regiona, pa su svi veći mediji na prostoru eks-JU objavili vest o njenoj smrti.

Jovanka Jolić, stručnjak za konspirologiju, kako se predstavljala, i velika zvezda interneta preminula je 4. januara. Jovanka je bila poznata kao javna ličnost koja se bavila teorijama zavere i postala popularna kroz različite video sadržaje i postove na društvenim mrežama gde analizira i komentariše političke i društvene događaje, često se fokusirajući na teorije koje su van uobičajenog diskursa.

Jovanka je bila popularna ne samo u Srbiji već širom regiona, pa su svi veći mediji na prostoru eks-JU objavili vest o njenoj smrti. Njena gostovanja u emisijama mesecima unazad bila su jedna od najgledanijih, a njene izjave izazivale su jake reakcije publike.



Jedna od najpoznatijih jeste ona o Tartariji:

"Kako ljudi ne znaju da je postojala Tartarija pre 300 godina? Da je Srba bilo milijardu... Da su ti žohari od nefila pobili osamsto miliona Srba. Znate šta je osamsto miliona ljudi? Tartarija je bila naša država!"

Jovanka je govorila i o Americi i Donaldu Trampu:

"Šta je Amerika? Kolonija izabranog naroda. Šta je NATO? Vojska izabranog naroda. Šta je Izrael? Privatna država Rotšilda, izabranog naroda. Šta su Ujedinjene Nacije? Njihova desna ruka. To su sve njihovi mehanizmi preko kojih su ovladali zemljom. To sve ide iz jednog centra, nemojmo da se zanosimo da je Amerika posebna država koja će da se suprotstavi. Ne! Neće se suprotsaviti. Amerika će uraditi ono što vlasnici FED-a kažu. Toliko smo se nadali da će američki novi predsednik nešto uraditi, pa nije uradio ništa. Isuviše dugo ta istorija traje i ima duboke korene, nije njih lako razbiti. Njih je lakše razbiti na ovako malom prostoru", govorila je Jovanka, a onda je iznela svoje podatke o Trampovom poreklu:

"Donald Tramp je kažu delom Srbin, zato što je on loza Karla Velikog! Karlo Veliki je iz loze Aleksandra Makedonskog, pa mi sada kažemo da je Aleksandar Srbin, a nije Srbin jer nije Filipov sin, već sin Filipove žene i sveštenika kulta sunca. On je samo iskorišćen kao srpski gen koji nije bio srpski gen da uništi srpska plemena na istoku..."



Jovanka se u svojim izlaganjima dotakla i biblijskih tema:

"U Bibliji kažu kad vas udare po jednom obrazu, vi mu okrenite drugi. Pa koliko ja obraza treba da imam svaki put kada me neko udari ja da izvadim još jedan da me udari po tom novom, da me ne udara po starom gde mi je već naporavio ranu. To je udar na um. Ne može niko da vas udari, a da mu ne vratite. Udarac izaziva fizički bol, a na bol morate ići bolom. Ne možete da milujete nekoga ko vas fizički maltretira i tuče."

Govorila je i o Adamu i Evi...

"Eva je živela 860 godina. Adam je u 130. godini dobijao decu. Imate podatak da je prvi Romanov zabranio zlatnu žitaricu zato što se od nje živelo dugo. Moj pradeda je umro u 105. godini, lepe godine, jel tako? Dakle, ljudi su bili dugovečni, i to je činjenica!"

"Prvi beli par koji je spušten na zemlju bili su muškarac i žena koji su spušteni na našu avalu. Adam i Eva nisu bili ljudska bića, a mi jesmo, i to savršena, sa 13 DNK lanaca, a naš um je bio takav da smo mogli da svoje telo pretvorimo u beztežinsku masu i da putujemo po svetu gde hoćemo..."

Najomiljenija izlaganja Jovanke Jolić bila su ona o Srbima:

"Srbi su jedini stvaralački narod tokom istorije, mi smo stvarali sva carstva! To su sve pokrali od nas, paraziti neviđeni. Srbi na svom primeru treba da pokažu svim zemljama Evrope kako se vraća sloboda teritorije, države i naroda. Ako mi to ne uradimo, ovo će biti nova Atlantida u kojoj će biti samo roboti, čipovani roboti!"

"Ratovali smo sa Kinezima kada su nas istrebili u Tartariji! Kinezi su počinili najveći genocid nad srpskim narodom, i ispod kineskog zida su milioni srpskih kostiju!"

"Prvo što su nam uzeli, uzeli su nam Egipat, i to je žalosno. To je jedna pogubna činjenica za srpski narod."

A dotakla se i kraljice Elizabete...

"Kraljica Elizabeta pripada reptilima! Njena loza je vezana za jednog srpskog vladara iz Mađarske - Vlad Tepeš! Od njegove sestre loza..."

Evropa je bila cela srpska...

"Vatikan je jednoumlje i hranjen je Horosovog gena ljudskom krvlju. Oni se hrane našom gentikom, da se ne lažemo... Ako Tramp ne prezme Vatikan, neće biti mira. Ako Moskva ne vrati Aju Sofiju i Konstantinopolj, neće biti mira. To su naše teritorije i naši hramovi, ne njihovi! Rim je bio Mir, gradili su ga moji Raseni, a ne katolici. A zašto pobili tolike Rasene po Evropi, pa jer smo mi vladali Evropom. Evropa je bila cela srpska, i to Tramp zna, jer je vrlo obrazovan čovek", govorila je Jovanka.

Međutim, ona najpoznatija tek sledi:

"Ilon Mask je iz Republike Srpske, ako se ne varam. Je l' tako?"

