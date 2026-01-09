AKTUELNO

Patrijarh Porfirije u Banjaluci služi liturgiju povodom krsne slave i Dana Republike Srpske

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije posetiće danas Eparhiju banjalučku povodom praznika Svetog arhiđakona Stefana, krsne slave i Dana Republike Srpske.

Kako je saopšteno iz SPC, svečani doček patrijarha SPC biće organizovan u 8.30 časova ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci.

Patrijarh će zatim, sa početkom u devet sati, služiti svetu liturgiju uz sasluženje više arhijereja i sveštenika.

Eparhija banjalučka pozvala je vernike da učestvuje u svečanom dočeku patrijarha i prisustvuju svetoj liturgiji.

Autor: Iva Besarabić

#Crkva

#SPC

#Slava

#patrijarh Porfirije

#sveti Stefan

