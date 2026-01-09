OVO SU NOVE CENE GORIVA: Jeftiniji i dizel i benzin

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela će 191 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 174 dinara, objavilo je resorno Ministarstvo.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 16. januara. U odnosu na prošlu nedelju, cene dizela i benzina jeftinije su za po dva dinara.

Cena nafte raste u svetu

Prema aktuelnim podacima, cena sirove nafte je porasla na 58,212 dolara, a cena nafte Brent na 62,461 dolar.

Pitali smo JANAF da li su spremni za NIS

Nafta bi u narednih desetak dana mogla da stigne do Rafinerije u Pančevu, a od trenutka početka upumpavanja u naftovod u Omišlju. Proveravali smo da li je i JANAF spreman za to i koji su prvi sledeći koraci.

- JANAF d.d. je u potpunosti spreman da osigura nesmetan transport i snabdevanje Rafinerije nafte Pančevo sirovom naftom - rekli su iz ove kompanije za "Blic Biznis".

Licenca do 23. januara

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

Autor: Iva Besarabić