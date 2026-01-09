Hitno oglašavanje Puteva Srbije: Poslali važan APEL svim učesnicima u saobraćaju

Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu zbog upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prema kome se danas posle podne i uveče očekuju mešovite padavine, sneg i kiša.

Kako je navedeno, kiša će se najpre u Vojvodini, zapadnoj, jugozapadnoj i istočnoj Srbiji, a zatim i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu.

Na području Beograda, kasnije posle podne očekuje se kiša, koja će se večeras i u toku noći u pojedinim delovima grada lediti pri tlu.

Sutra se u predelima južnije od Save i Dunava očekuje manje povećanje visine snežnog pokrivača, dok se na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno očekuje od 10 do 15 cm novog snega, a u planinskim predelima i više.

Putevi Srbije apeluju da učesnici u saobraćaju koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Autor: Marija Radić