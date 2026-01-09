AKTUELNO

DRAMA NA FRUŠKOJ GORI: Izgubili se majka i sin (9)! Pronađeni zahvaljujući vatrogascima i Gorskoj službi spasavanja (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mupsrbije ||

Pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad, zajedno sa Gorskom službom spasavanja Srbije, uspešno su realizovali koordinisanu akciju potrage i spasavanja na Fruškoj gori.

Majka i njen devetogodišnji sin, državljani Rusije, koji su se izgubili na ovom planinskom području, brzo su locirani, pronađeni i bezbedno evakuisani.

Foto: Instagram.com/mupsrbije

Nakon toga, predati su ekipi Hitne pomoći, gde im je pružena neophodna medicinska pomoć.

- Ovo nije samo priča o uspešnoj intervenciji, ovo je priča o pozivu i ljudima koji su uvek spremni da reaguju bez oklevanja - navodi MUP Srbije

Autor: Marija Radić

