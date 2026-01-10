Zašto Srbi slave Novu godinu 14. januara? Priča o datumu i tradiciji koja se ne gasi

Pravoslavna, odnosno srpska Nova godina predstavlja doček Nove godine po julijanskom (starom) kalendaru i obeležava se u noći između 13. i 14. januara. U narodu je poznata i kao Stara Nova godina i, iako nije zvanični državni praznik, zauzima važno mesto u tradiciji i običajima u Srbiji.

Zašto se slavi 14. januara

Razlog za ovaj datum leži u razlici između kalendara. Julijanski kalendar, koji i danas koristi Srpska pravoslavna crkva u bogoslužbene svrhe, kasni 13 dana za gregorijanskim kalendarom. Zbog toga 1. januar po starom kalendaru odgovara 14. januaru po savremenom računanju vremena.

Da li je to crkveni praznik

Iako se često naziva pravoslavnom, srpska Nova godina nije crkveni praznik u užem smislu. Crkvena (liturgijska) nova godina počinje 1. septembra po julijanskom kalendaru. Doček 14. januara je pre svega narodni običaj, koji je nastao iz poštovanja prema starom kalendaru i vremenom prerastao u deo šire praznične tradicije.

Veza sa Malim Božićem i Vasiljevdanom

Datum 14. januara u srpskom narodu povezuje se sa Malim Božićem i praznikom Svetog Vasilija Velikog (Vasiljevdan). U pojedinim krajevima tog dana se mesi obredni hleb, sprema svečani ručak i neguju verovanja da prvi dan godine po starom kalendaru donosi sreću, zdravlje i napredak tokom cele godine.

Kako se danas proslavlja u Srbiji

U savremenom životu srpska Nova godina obeležava se na više načina. U većim gradovima organizuju se koncerti i javni dočeci, dok je za mnoge to mirnija i porodičnija proslava u odnosu na 31. decembar. Često se doživljava kao prilika da se praznici zaokruže i uđu u novu godinu bez žurbe i velikog pritiska.

Simbol tradicije i kontinuiteta

Iako nije neradni dan, srpska Nova godina ima snažnu simboliku. Ona povezuje prošlost i sadašnjost, podseća na kalendar koji je vekovima bio u upotrebi i čuva osećaj kontinuiteta u narodu. Za mnoge, to nije samo još jedan doček, već podsetnik na važnost tradicije, zajedništva i porodičnih vrednosti.

