Maske se vraćaju u Srbiju, skače broj obolelih! Hitno upozorenje za građane: Čekaonice pune pacijenta

Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom.

Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima.

"Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom – sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe", naveli su.

Smanjuju širenje kapljica i aerosoli: Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi

Štite i zdrave i zaražene osobe: Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu imati infekciju, a da to ne znaju – posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima

Najkorisnije su tamo gde nema distance: Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti – to su situacije u kojima se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces

Smanjuju širenje infekcije u kolektivima: Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara, diše u istom prostoru i boravi više sati. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da "preseku lanac" prenošenja u ranoj fazi

Posebno štite najosetljivije grupe: Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi koji imaju hronične bolesti poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu da izazovu ozbiljnije posledice. Maska čini da oni ređe dođu u kontakt sa zaraženima, a svi koji je nose u njihovom prisustvu šalju poruku brige i solidarnosti

Pomažu da se izbegne preopterećenje zdravstvenog sistema: Više respiratornih infekcija znači više pregleda, više bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih ima efekat smanjivanja gužvi, brže pomoći za hitne pacijente i manje izostanka sa posla i iz škole.

Da li su maske zaista neophodne?

Stručnjaci ističu da maske u otvorenom prostoru, pri kratkim prolaznim kontaktima, kada se ne razgovara dugo ili ste u kući u kojoj su provetrene prostorije, nisu neophodne.

