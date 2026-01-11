Zašto je bolje izbegavati plaćanje kreditnom karticom? Stručnjaci objašnjavaju: Ovo će vam najbolje uštedeti novac

Plaćanje karticom postalo je izuzetno uobičajeno. Zapravo, postepeno postaje najčešće korišćena metoda plaćanja, ističući se svojom brzinom i praktičnošću. Ipak, ovaj proces možda nije toliko bezopasan koliko mislimo, ili bar to pokazuje sve više studija.

Zašto je bolje izbegavati plaćanje kreditnom karticom?

Čak i kada je iznos za plaćanje isti, bilo da plaćamo gotovinom ili karticom, jedna studija objavljena 2024. godine u časopisu Journal of Retailing, zasnovana na analizi 71 istraživanja koja su proučavala ponašanje više od 11.000 ljudi, otkrila je da plaćanje kreditnom karticom vodi do većih troškova nego plaćanje gotovinom.

Efekat "bez gotovine"

Analiza pokazuje da postoji korelacija između elektronskih plaćanja i tendencije da trošimo više prilikom kupovine. Autori objašnjavaju da upotreba kartice ne menja značajno ponašanje, ali je efekat „značajan“.

Kako objašnjava Ričard Vitl, ekonomista sa Salford Business School, za BBC:

„Lakoća plaćanja karticom može navesti potrošače da troše bez razmišljanja i kupuju stvari koje im zapravo nisu potrebne.“

I istina je da nije isto često približavati karticu ili telefon terminalu više puta dnevno, u poređenju sa gledanjem kako se novčanik postepeno prazni od novčanica.



Ovaj psihološki efekat pojačava i vidljiva komponenta: nikome nije prijatno stalno fizički davati novac iz ruke, a stručnjaci tvrde da u nekim slučajevima plaćanje gotovinom može odvratiti ljude od impulzivnih kupovina.

Iako je veoma teško potpuno se vratiti isključivo na gotovinu nakon što smo otkrili pogodnost kartica, stručnjaci preporučuju da se pokuša delimično vraćanje na plaćanje novcem. Ili bar planiranje kupovina radi bolje kontrole troškova.

Autor: D.Bošković