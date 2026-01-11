Ribar (47) otišao da peca i izgubio se u magli. Kad je obalskoj straži ispričao šta mu se desilo, shvatili su da slušaju horor uživo

Obalska straža uspela je da pronađe 47-godišnjeg ribara, koji je zbog guste magle izgubio orijentaciju i udaljio se dva kilometra od obale. Srećom, on je sada dobro, ali je prošao kroz pravi pakao pre nego što je bio pronađen.

Gusta magla koja je obavila more dovela je do toga da je čak i najiskusniji ribar izgubio orijentaciju. Tako je 47-godišnji ribar koji se bavi i podvodnim ribolovom, spasen od strane obalske straže Ravene juče u jutarnjim časovima, nakon što je satima bio izgubljen kod obale Lido di Klase.

Magla ga skroz dezorijentisala

Sve je počelo prethodne večeri, kada je ribar otišao na ronilački izlet u vodama ispred plaže Albatros. Dobro opremljen i sa poznavanjem mora, koje je bilo gotovo mirno. Međutim, onda su stvari pošli po zlu. Gusta magla koja je obavijala obalu od utorka uveče otežala je snalaženje, i u jednom trenutku, ribar je nenamerno prešao greben. Ostao je na otvorenom moru, daleko od sigurnog mesta, izložen hladnoj vodi i opasnosti od odnošenja.

Alarm i koordinisana akcija spasilačkih timova

Alarm je podignut u zoru, kada je porodica videla da se nije vratio, te je kontaktirala obalsku stražu. Njegov automobil je pronađen blizu plaže Albatros, sa odećom unutra, što je potvrdilo da je ronilac još uvek na moru. Tada je počela spasilačka akcija, sa koordinisanim sistemom potrage u uslovima veoma ograničene vidljivosti. Zbog loše vidljivosti, što je onemogućilo korišćenje helikoptera, potraga je potpuno prebačena na more, uz staromodnu ali efikasnu strategiju.

Tražili ga iz broda usled guste magle

Nakon sati mučne potrage, oko podneva je došlo do preokreta: ronilac je uočen od strane patrolnog čamca, oko dva kilometra od obale. Iako iscrpljen, bio je pri svesti i srećom u dobrom zdravstvenom stanju, uprkos satima provedenim na otvorenom moru. Njegova zabrinuta supruga pratila je potragu sa obale, ne gubeći nadu.

Suprug i ronilac zahvalan na pomoći

Jednom kada je bio ukrcan na brod, ronilac je podelio svoju mučnu priču: magla ga je dezorijentisala, izgubio je svaki orijentir.



Doveden na obalu bez znakova hipotermije i bez potrebe za medicinskom pomoći, ribar je izrazio duboku zahvalnost obalskoj straži, koju je nazvao svojim "čuvarem anđelima". Uzbuđen i svestan da je rizikovao život, ponovo je bio sa svojom porodicom, koja ga je s nestrpljenjem čekala.

Autor: D.Bošković