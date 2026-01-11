BITKA SA SMETOVIMA: Na srpskim prugama angažovano više od 800 radnika zbog snega!

U protekla 24 sata, "Infrastruktura železnice Srbije" angažovala je više od 800 zaposlenih kako bi se, uprkos vremenskim neprilikama, omogućio železnički saobraćaj u svim pravcima.

Rukovodioci organizacionih jedinica širom Srbije su sve vreme na terenu i zajedno sa zaposlenima učestvuju u borbi protiv snega, a danas su železničke čvorove, pruge i stanice obišli i resorni izvršni direktor i menadžeri, kako bi se na licu mesta uverili u spremnost železničara i železnice da odgovore na vremenske neprilike, navodi se u saopštenju kompanije.

Rukovodstvo "Infrastrukture železnice Srbije" obišlo je danas Rakovicu, Pančevo Varoš, Niš, Crveni Krst, Zaječar, Bor, Jagodinu, Ćupriju, Surčin, Ostružnicu, Lapovo Varoš, Mladenovac, Palanku, Veliku Planu, Šid, Novi Sad Ranžirnu, Petrovaradin, Svetozar Miletić, Kukujevce, Odžake, Malu Krsnu, Požarevac, Smederevo, Radinac i niz drugih železničkih objekata i stanica širom zemlje.

Svi zaposleni su, kako se navodi, pokazali svoju profesionalnost, odgovoran odnos prema poslu i posvećenost železnici, dajući svojim angažovanjem pun doprinos funkcionisanju saobraćaja vozova uprkos lošem vremenu i teškim uslovima, posebno u pojedinim delovima Srbije. Sve ove aktivnosti deo su kontinuiranog i svakodnevnog rada Zimskog štaba "Infrastrukture železnice Srbije".

"Zimski štab Infrastrukture železnice Srbije nastavlja da kontinuirano prati situaciju na mreži srpskih pruga i preduzima sve potrebne aktivnosti kako bi se pravovremeno i uspešno reagovalo u svakoj situaciji usled vremenskih neprilika, a železnički saobraćaj bio redovan i bezbedan", dodaje se u saopštenju.

Autor: Dalibor Stankov