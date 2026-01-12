AKTUELNO

MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Hitnoj pomoći se najviše javljali ovi bolesnici

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, rečeno je jutros iz službe Hitne pomoći.

Prema rečima dežurnog lekara, nije bilo saobraćajnih udesa, ali su ekipe intervenisale nekoliko puta zbog ortopedskih povreda starijih građana prouzrokovanih padovima na poledici i svi takvi pacijenti su odvezeni u dežurne zdravstvene ustanove.

Obavljene su ukupno 104 intervencije, od čega su 11 puta ekipe Hitne pomoći intervenisale na javnim mestima.

Najviše su se javljali za pomoć bolesnici sa respiratornim infekcijama, hipertenzičari i kardiološki pacijenti.

