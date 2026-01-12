AKTUELNO

Koje DRVO najbolje greje: Mnogi ga izbegavaju, a ova vrsta ogrevnog drveta ima najveću gustinu i najduže gori

Glavni kriterijumi za kvalitet grejanja jesu količina toplote koju drvo proizvodi i dužina sagorevanja. Nisu sve vrste ogrevnog drveta podjednako efikasne za zimsko grejanje.

Izbor pravog ogrevnog drveta utiče ne samo na toplotu u domu, već i na ekonomičnost grejanja, čistoću dimnjaka i trajanje sagorevanja. Ključni faktori su toplotna moć drveta i vreme tokom kog ono gori.

1. Tvrdo drvo - tradicionalno najbolji izbor

Tvrdo drvo ima najveću ogrevnu vrednost, jer poseduje veliku gustinu, što omogućava da manja količina proizvede više toplote i duže gori.
Hrast se smatra klasičnim liderom – sporo tinja i daje stabilnu toplotu, ali zahteva sušenje od jedne do dve godine, jer vlažno drvo slabo gori.

2. Breza - brz početak grejanja

Breza brzo sagoreva i odmah daje primetnu toplotu, zbog čega je idealna za brzo potpalu peći. Međutim, brzo izgori, pa se preporučuje da se koristi kao dopuna osnovnoj vrsti ogreva.

3. Grab - najduže gorenje

Grab ima najveću gustinu među popularnim vrstama ogrevnog drveta i sagoreva sporo, održavajući konstantno visoku temperaturu. Zbog toga je izuzetno pogodan za dugotrajno grejanje, ali zahteva da vatra prethodno bude dobro razgorela pre ubacivanja u peć.

