VREMENSKA PROGNOZA DO KRAJA NEDELJE! RHMZ izdao hitno upozorenje: Nisu samo sneg i ledena kiša ono što nam preti! Evo šta nas očekuje

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) najavio je novo naoblačenje tokom večeri koje će se sa severa i zapada proširiti ka centralnim i istočnim predelima Srbije, kao i da se očekuje slab sneg ili kiša.

Kako je saopšteno iz RHMZ-a, padavine se očekuju tokom noći ka utorku i u utorak rano ujutro na severu i zapadu Srbije, naglašavajući da se slaba kiša može lediti na tlu.

Prema najavi RHMZ-a, sutra ujutro će biti hladno sa slabim i umerenim, na jugozapadu i jugu ponegde i jakim mrazem, dok će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno i malo toplije.

Jutarnja temperatura od -11 do -3 stepeni, a najviša dnevna od 1 do 7 stepena.

Ujutro i pre podne na severu i istoku Srbije mestimično sa slabim snegom, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima može lokalno i lediti na tlu.

OD SREDE SLABLJENjE JUTARNJEG MRAZA, A OD PETKA KOŠAVA

Do petka (16.01.) suvo i toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i otapanje snežnog pokrivača.

U petak (16.01.) u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra.

Od subote (17.01.) umereno do potpuno oblačno, u košavskom području i vetrovito sa jakim i olujnim jugoistočnim vetrom. Za dane vikenda na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa kišom, na višim planinama sa snegom, dok se početkom sledeće nedelje padavine mestimično očekuju i u ostalim krajevima.

Autor: Iva Besarabić

