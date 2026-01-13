Srbija na udaru ledenog talasa: Temperature u minusu, a onda stižu još dve neočekivane pojave

U Srbiji će dana ujutru biti hladno sa slabim i umerenim, na jugozapadu i jugu ponegde i jakim mrazem, a tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i malo toplije vreme.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), ujutro i pre podne na severu i istoku Srbije mestimično se očekuje slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima može lokalno i lediti na tlu.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac, dok će se jutarnja temperatura kretati od -11 do -3 stepena, a najviša dnevna od jedan do sedam stepeni.

U Beogradu će jutro biti hladno sa slabim i umerenim mrazem, a tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i malo toplije, ujutro i pre podne i sa slabim padavinama, snegom ili kišom koja bi se lokalno ledila na tlu.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni pravac, dok će jutarnja temperatura biti od -6 do -3, a najviša dnevna od pet do sedam stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 20. januara, narednih dana se očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature.

