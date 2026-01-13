Nova godina po julijanskom kalendaru i školski raspust: Evo gde su najveće gužve na putevima Srbije

Stiže nam Nova godina po julijanskom kalendaru, a u toku je i školski raspust, pa se danas povremeno očekuje pojačan saobraćaj ka planinama, navodi se u saopštenju AMSS.

Prethodnih dana sneg je pao na Tari, Kopaoniku, Divčibarama, Zlataru, Zlatiboru i Goču, što je poboljšalo uslove na ski-stazama i zbog toga je pojačan saobraćaj ka zimskim centrima, ali zahvaljujući neprekidnim intervencijama putara, putevi su uglavnom dobro prohodni.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima, dok na teretnim terminalima (TMV) teretnjaci čekaju do četiri sata.

Zadržavanje na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš je 180 minuta, Kelebija i Šid po 180 minuta i Batrovci 240 minuta.

Autor: A.A.