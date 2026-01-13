Sutra je Mali Božić i sledeće stvari nikako ne smete raditi: Veruje se da ćete tako navući na sebe nesreću i da će vam cela godina biti baksuzna

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 14. januara obeležavaju dva značajna praznika, Obrezanje Isusa Hrista i praznik Svetog Vasilija Velikog, koji se još naziva i Mali Božić.

Mali Božić, odnosno dan svetog Vasilija Velikog, prate mnogi zanimljivi običaji, a naši preci su smatrali da je veoma važan praznik, te su ga mnogi obeležavali poput Božića. Obavezno se pravi Vasilica, neobična poslastica nazvana po svetom Vasiliju, a ima i razne druge nazive: maslenica, papuljica, gruvanica, baranica, u Resavi Mečka povojnica, u Leskovačkoj Moravi poparenica…

Negde, opet, za Mali Božić, mese istu česnicu, kao i za Božić koju porodica za trpezom izlomi i podeli ovaj obredni hleb koji simbolizuje zajedništo, slogu i ljubav.

Predviđanje sudbine

O novogodišnjem ručku, pojedu se glava i plećka božićne pečenice koja se čuva do 14-og. Tom prilikom vešti ljudi iz plećke pečenice predskazuju šta će se tokom sledeće godine dogoditi u toj kući i oko nje. Kad se ruča, pokupe se kosti od pečenice, odnesu i stave na mravinjak da bi s po verovanju stoka patila (množila) kao mravi.

Stari kažu da se na sutrašnji dan nikako ne treba svađati, jer će vas u protivnom cele godine “terati baksuz”. Zato je danas bolje prećutati i oprostiti svaku uvredu.

Na Mali Božić ujutro običaj je bio u nekim selima da domaćica uzme sneg i, utrčavši u sobu, baci ga na decu vičući: „Beži vruća, gonite studena!“. Veruje se da se time štite deca od vrućice ili groznice. Posle ovoga deca bi skidala sa sebe odela i prebacivala ih preko grana šljiva ili jabuka, kako bi se “očistila od vaši”.

Na ovaj dan dolazi i polaznik ili položajnik, a u selima pored Gruže domaćica mu jednom pređom veže teme i donju vilicu, a drugim čelo i zatiljak, da zveri ne bi napale stoku.U mnogim mestima Vojvodine i danas je običaj da se na raskršićima pale vatre, što, uz čistilačko dejstvo, ima i ulogu jačanja Sunčeve svetlosti i toplote. Iz istih razloga su u Hercegovini ostatke badnjaka od Božića spaljivali na Mali Božić.

Novo leto valja dočekati budan, pa su u ovom bdenju mnoge devojke predviđale da li će se te godine i za koga udati. Među ovim gatkama je posebno zanimljivo gatanje devojaka u Bosni: pre svanuća su, popevši se na tavan, bacale obuću kroz vrata na dvorište, pa ako obuća, kad padne, bude usmerena od kuće – znak je da će u tom pravcu otići, odnosno udati se.

U nekim krajevima veruje da se danas treba čuvati da vas neko ne prevari. Isto tako je bitno da se ovaj dan ne drema, jer ćete čitave godine biti pospani i umorni.

U hramovima se moli Gospodu Isusu Hristu da blagoslovi venac godine, da sačuva pravoslavlje u miru, da godina protekne dobro, da gradove Bog sačuva nepovređene, da hristoljubivog vladara zemlje zaštiti i daruje mu pobedu nad protivnicima. Moli se i za pobedu nad krivoverstvom, za plodove zemaljske, zdrav vazduh, kišu sa nebesa i za izbavljenje od svih nevolja.

MOLITVA SVETOM VASILIJU VELIKOM:

O, sveti oče Vasilije, odakle da počnemo da hvalimo tvoju veličinu i tvoje podvige, kojima si se upodobio Pastirenačelniku Hristu. Da li po visini i dubini Bogoslovskog uma koji si stekao, da li po uzdržanju i podvizima kojima si prevazilazio mnoge, da li po velikoj brigi za Crkvu koju si tako neustrašivo branio, da li po neizmernoj ljubavi prema Bogu i bližnjima kojom si izobilovao neizmerno. Jer u tvom ne tako dugom zemnom životu sve je bilo savršeno. Baš onako, kako je to i Gospod rekao: “Budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš Nebeski”. I ti si, sveti Vasilije, sve te talante koje ti je Gospod podario, umnožio na stotine puta, pokazujući primerom da čovek može da se uzdigne u Nebeske visine, Božijom pomoći. Zato te je Gospod i nagradio vencem neuvenljivim i ovenčao slavom neiskazanom u Carstvu Nebeskom.

I mi koji smo još na moru života, verujemo da ti ni sada, sveti Vasilije, ne prestaješ da se moliš za sve nas, i da tvoja briga za Crkvu Hristovu neće prestati sve do svetlog i pretskazanog Dana Gospoda Isusa Hrista, kako si ti u jednoj svojoj molitvi rekao, koju čitamo svakoga dana. Pa zato, ako u nama ima bar jedno zrno Božanskoga, bar jedna trunka dobrote, ako sve Božije nije zgaslo u nama, pomozi nam, sveti i veliki oče Vasilije, da se ta iskra večnoga razgori i razbukti u nama, i da se obnovimo, kao zlato u ognju, da se iz starog, zemnog i smrtnog čoveka, rodi Nebeski i besmrtni. I ne daj, svojim molitvama, ako krenemo ka Gospodu, da zastanemo, da se ulenjimo, da se vratimo kao svinja u svoje blato, već da se neprestano trudimo za svoje spasenje. A pomozi nam da u ovim smutnim vremenima sačuvamo Veru Hristovu u čistoti koju si nam i ti predao, i u kojoj si tako silno revnovao. Jer sad nam je možda najpotrebnije da imamo trezven um i čisto srce da bi ostali u Istini, koja je Sam Gospod Hristos.

O, Nebojavljeni tajniče Hristov, o zlatna usta Gospodnja, zaštito naša i nado naša, veliki jerarše Božiji Vasilije, ne odbaci ove naše molbe koje ti sa nečistih usana izgovaramo, već ih primi kao blagoprijatne, i spasi nas tvojim molitvama Vaskrslome Gospodu, kako bi se i mi udostojili one beskrajne sladosti kojom se naslađujete svi vi koji ste ugodili Bogu svojim savršenim životom. I da i mi, spašeni, sa svima vama, i sa svim silama Nebeskim zapevamo neprestanu hvalu Trojičnom Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekove. Amin.

