Da li se plaća parking ako je automobil zavejan? Ova pravila važe za vozače koji zbog snega ne pomeraju kola sa parkinga

Mnoge ulice u Beogradu i dalje su prekrivene snegom i ledom, a brojna vozila su „zarobljena” na obeleženim parking mestima. Građani se zato s pravom pitaju - da li su u obavezi da plaćaju parking čak i kada zbog snega ne mogu da pomere automobil

Pojedinim ulicama zbog snega i leda potreban je dodatan oprez, a izazov vozačima stvarala je kiša koja se ledila pri tlu, temperature u debelom minusu i nove snežne padavine. Očišćeni sneg sa kolovoza često je nagomilan uz ivičnjake i parking mesta, zbog čega su mnoga vozila ostala potpuno zavejana i blokirana.

Neki vozači pitaju se da li u ovakvim okolnostima treba da plate parking i odgovor je kratak - da.

Iz Parking servisa poručuju da obaveza plaćanja parkinga važi bez obzira na zimske okolnosti.

- Parking se plaća bez obzira na to da li je vozilo zavejano ili ne. Ukoliko se ne vide registarske tablice ni vinjeta, sistem neće moći da očita vozilo i naplati kaznu. Međutim, ako je tablica vidljiva, sken-vozilo će je registrovati i korisniku će biti izdata kazna zbog neplaćenog parkiranja - navode u JP "Parking servis".

Drugim rečima, sneg i led ne oslobađaju vozače obaveze plaćanja parkinga, čak i kada automobil danima stoji nepomičan na parking mestu.

