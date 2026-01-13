HEROJI MARKO I MILOŠ ODUŠEVILI SRBE! Kroz smetove do života - Policajci spasili porodicu zavejanu više od 24 sata

Tokom redovne patrolne delatnosti u rejonu Vlasinskog jezera 11. januara, policijskim službenicima Stanice granične policije Strezimirovci, Marku Petroviću i Milošu Mitiću, obratila se za pomoć žena koja je sa suprugom i ćerkom bila zavejana u vikendici više od 24 časa.

Zbog visine snega i jake mećave ostali su bez struje i komunikacije, a dodatni razlog za hitnu reakciju bila je činjenica da je suprug srčani bolesnik, bez neophodne terapije.

Bez odlaganja, Marko i Miloš krenuli su ka zavejanom naselju, probijajući se kroz neprohodne smetove.

https://www.instagram.com/p/DTczJ5EDEYU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Porodica je bezbedno evakuisana i prevezena do Surdulice, gde im je, obezbeđen dalji prevoz.

Kada je pomoć najpotrebnija, policija ne pita čija je nadležnost, već gde je čovek. Ova intervencija je još jedan primer da policijska uniforma ne nosi samo ovlašćenja, već i odgovornost, solidarnost i brigu.

Autor: D.Bošković