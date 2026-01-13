Izvor: Srbija danas, Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju | |

Ministarka usnimljena u neprepoznatljivom izdanju: Žarić Kovačević bez pratnje i u zimskoj jakni strpljivo čeka semafor u Nemanjinoj

U svakodnevnoj gradskoj vrevi Nemanjine ulice, među prolaznicima i automobilima, ministarka za brigu o porodici i demografiji Jelena Žarić Kovačević prošla je gotovo neprimećeno.

U zimskoj jakni, bez pratnje i vidljivih obeležja funkcije koju obavlja, strpljivo je čekala zeleno svetlo na semaforu, ponašajući se kao i svi drugi građani. Uprkos visokoj državnoj funkciji, ništa nije odavalo da je reč o jednoj od ministarki u Vladi Srbije.

Ovaj prizor iz centra Beograda privukao je pažnju upravo svojom jednostavnošću. Dok su mnogi žurili svojim obavezama, ministarka je mirno stajala na pešačkom prelazu, poštujući saobraćajna pravila i čekajući svoj red.

Takvi trenuci, daleko od zvaničnih događaja, kamera i protokola, podsećaju da se i političari ponekad stapaju sa svakodnevicom grada, deleći iste ulice, semafore i zimske dane sa ostalim građanima.

