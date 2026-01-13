AKTUELNO

Oglasila se Narodna banka Srbije povodom falsifikovanih novčanica

U Srbiji je prošle godine otkriveno 4.513 komada falsifikovanih novčanica, od čega 2.681 komad falsifikata deviza a 1.832 falsifikata dinara, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

U izveštaju o otkrivenim falsifikovanim novčanicama za 2025. godinu navodi se da su kada je o dinarima reč, ubedljivo preovladavali apoeni od 2.000, koji su činili više 78 odsto otkrivenih falsifikata domaće valute.

Kod stranog novca, najviše je bilo falsifikovanih novčanica evra - 2.196, od čega najviše apoena od 100 i 200, a sledi američki dolar sa 484 komada falsifikata, od čega 442 komada od 100 dolara.

Nominalna dinarska protivvrednost falsifikata svih valuta iznosila je 47,31 milion od čega su evri činili 39,16 miliona, američki dolari 4,64 miliona a dinari 3,49 miliona.

