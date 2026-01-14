Željko Mitrović objavio sjajne rezultate televizije Pink: Druga Nova godina i opet dupla kruna! Bili smo ubedljivo gledaniji od svih emitera sa nacionalnom frekvencijom (FOTO)

Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group, objavio je na svom Instagram nalogu sjajne rezultate koje je postigla Pink televizija tokom dočeka pravoslavne Nove godine.

Željko Mitrović je postavio i grafikon koji pokazuje koliko je televizija Pink daleko iznad konkurencije.

- Druga Nova godina i opet dupla kruna, i u total populaciji i u ciljnoj grupi 18-49 - napisao je Mitrović.

Naime, televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je u danu kada se proslavljala pravoslavna Nova godina bila ubedljivo gledanija od svih emitera sa nacionalnom frekvencijom! Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Doček Srpske Nove godine – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 16 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Late night emisiju Ami G Show pratilo je 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 16 odsto ženskog auditorijuma. Sa više od 1.000.000 gledalaca, Ami G Show je bio 2. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najglednijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Milionski auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića na otvaranju Nedelje održivosti u Abu Dabiju

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Pink.rs