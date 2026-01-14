AKTUELNO

Društvo

Srpska planina vrvi od turista: Ski centar oborio sve rekorde poseta, krcato je

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: RINA ||

Nakon kratkog prekida zbog kvara na žičari, Ski centar "Tornik" je nastavio sa radom i obara sve rekorde posećenosti. Svakog dana na Zlatiboru skija nekoliko stotina posetilaca ove popularne planine.

"U funkciji su šestosedna žičara Tornik, ski lift sidro Krnevo plandište, sa pripadajućom stazom i oba poligona za početnike sa pokretnim trakama" kažu za RINU u ski-centru Tornik.

Foto: RINA

I ove zime skijaši mogu iskoristiti povoljnosti koje nudi Gold gondola – pojedinačna cena karte uz važeći ski pas za odrasle iznosi 800 dinara, a za decu 500 dinara.

Ski centar "Tornik" nalazi se na nadmorskoj visini od 1.110 - 1.490m, 9 km od turističkog centra Zlatibor. Ukupan kapacitet skijališta je oko 5.400 skijaša na sat.

Autor: Jovana Nerić

#Tornik

#Turisti

#Zlatibor

#planina

#ski centar

POVEZANE VESTI

Društvo

Rekordna poseta na Vrnjačkom karnevalu! U jednoj noći 55.000 ljudi uživalo u spektaklu

Domaći

JEDAN JE ČOLA! Zdravko za šest dana rasprodao tri koncerta u Sarajevu, oborio sve rekorde

Domaći

ELITA OBARA SVE REKORDE GLEDANOSTI! Od septembra meseca je NAJGLEDANIJI format, ali tu nije kraj! Video klipovi Elite su stalno u VRHU TRENDING LISTE!

Domaći

Farma već obara rekorde: Narodna TV je trenutno četvrta najgledanija televizija u Srbiji (FOTO)

Domaći

ELITA OBARA SVE REKORDE! Janjušev gest RAZNEŽIO JE MNOGE! Doneo Urošu poklone i stvari, a taj video se nalazi u VRHU TRENDING LISTE! (VIDEO)

Domaći

GORI TRENDING! Elita obara sve rekorde! Janjušev povratak u Elitu mnoge je rasplakao, a njegovo obraćanje cimerima iz Bele kuće nalazi se u SAMOM VRHU