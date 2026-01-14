Srpska planina vrvi od turista: Ski centar oborio sve rekorde poseta, krcato je

Nakon kratkog prekida zbog kvara na žičari, Ski centar "Tornik" je nastavio sa radom i obara sve rekorde posećenosti. Svakog dana na Zlatiboru skija nekoliko stotina posetilaca ove popularne planine.

"U funkciji su šestosedna žičara Tornik, ski lift sidro Krnevo plandište, sa pripadajućom stazom i oba poligona za početnike sa pokretnim trakama" kažu za RINU u ski-centru Tornik.

I ove zime skijaši mogu iskoristiti povoljnosti koje nudi Gold gondola – pojedinačna cena karte uz važeći ski pas za odrasle iznosi 800 dinara, a za decu 500 dinara.

Ski centar "Tornik" nalazi se na nadmorskoj visini od 1.110 - 1.490m, 9 km od turističkog centra Zlatibor. Ukupan kapacitet skijališta je oko 5.400 skijaša na sat.

Autor: Jovana Nerić