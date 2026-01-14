Ako u supermarketu gurate ruku da uzmete najdalji proizvod i mislite da tako birate najbolje - grešite

Iako većina kupaca veruje da “pametno” bira kada uzima proizvode sa zadnje strane police, takvo ponašanje zapravo remeti osnovnu logistiku supermarketa i dovodi do toga da namirnice sa kraćim rokom trajanja ostaju neprodate i bivaju bačene.

Subota popodne u jednoj prometnoj prodavnici. Ljudi guraju kolica, čuju se zvukovi točkova i tihi razgovori ispred rashladnih vitrina. Kod police sa mlečnim proizvodima često se ponavlja ista scena: neko pomeri celu liniju jogurta unapred i brzo uzme pakovanje sa same pozadine – kao da je automatski „najbolje“, odnosno najsvežije.

Hrana koja predugo stoji na polici završi u otpadu

Međutim, kako se objašnjava u tekstu na holandskom sajtu delisouth.nl, na ovaj način ti prednji proizvodi tada ostaju zapostavljeni.

Većina kupaca ne razmišlja o tome da ova mala navika zapravo stvara veliki problem. Hrana koja predugo stoji na polici često ne bude prodata na vreme i, umesto da završi u nečijem frižideru, završava kao otpad.

Supermarketi redovno dopunjavaju police. Kada se ujutru postave proizvodi kojima rok ističe za nekoliko dana, oni se stavljaju napred, dok se iza njih dodaje nova roba sa dužim rokom trajanja.

Tokom dana većina kupaca poseže za pakovanjima pozadi, tražeći „najduži“ datum. Prednji proizvodi ostaju netaknuti, rok im ističe i na kraju se bacaju.

Kako birati pametnije

Ako pogledaš rok trajanja proizvoda koji je napred i vidiš da ti odgovara – na primer ako planiraš da ga potrošiš danas ili sutra – uzmi baš taj. Samo ako ti je zaista potreban duži rok, recimo zbog putovanja ili dužeg odsustva, ima smisla posegnuti za pakovanjem iz pozadine.



Mnogi misle da je raspored proizvoda greška u sistemu, ali reč je o standardnom logističkom principu „prvi ušao – prvi izašao“, koji ima za cilj da se roba sa kraćim rokom prvo proda i tako izbegne kvarenje.

Male promene u svakodnevnim navikama, poput toga da se prvo pogleda rok trajanja proizvoda koji je već ispred nas, mogu značajno doprineti smanjenju bacanja hrane – kako u prodavnicama, tako i u domaćinstvima.

Autor: D.Bošković