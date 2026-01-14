AKTUELNO

Društvo

Za prvih 14 dana 2026. godine u Loznici rođeno 48 beba

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Od Božića do danas stigle su 33 bebe, 19 dečaka i 14 devojčica, a kako je do 7. već bilo deset momaka i pet devojaka, računica kaže da je pre polovine meseca svet u lozničkom porodilištu ugledalo 48 beba. Slušaj vest

Čekalo se na prvu bebu 2026. u porodilištu Zdravstvenog centra u Loznici nešto duže, sve do2. januara u pola šest ujutru, kada je rođena devojčica, teška 4.030 grama, a duga 51 santimetar.

Mada nije bio start za pamćenje, izgleda da se ipak uvek dan po jutru ne poznaje.

Od Božića do danas stigle su 33 bebe, 19 dečaka i 14 devojčica, a kako je do 7. već bilo deset momaka i pet devojaka, računica kaže da je pre polovine meseca svet u lozničkom porodilištu ugledalo 48 beba.

Ukoliko se ovaj ritam nastavi januar bi mogao biti blizu sto novorođenčadi.

Inače, u 2025. u lozničkom porodilištu je svet ugledalo 878 beba, od kojih osam blizanaca, čak 68 manje nego godinu pre, 430 devojčica i 448 dečaka. Tokom 2024. u lozničkom porodilištu rođeno je 946 beba, 40 više nego 2023, a 900 je broj oko kojeg se poslednjih nekoliko godina vrti broj prinova u ZC Loznica.

Autor: D.Bošković

#BOZIC

#Beba

#Loznica

POVEZANE VESTI

Društvo

Neverovatan bejbi bum u Kragujevcu: U samo 48 sati rođeno čak 14 beba – osam dečaka i šest devojčica

Društvo

BEJBI BUM SE NASTAVLJA: U Loznici od početka godine rođeno čak 126 novorođenčadi!

Društvo

BEJBI BUM SE NASTAVLJA - Pune ruke posla u lozničkom Zdravstvenom centru! Od početka godine rođeno 126 novorođenčadi

Društvo

ROĐENA 61 BEBA: Sjajne brojke u Loznici za prvih 15 dana septembra

Društvo

LEPE VESTI SA KIM: U Gračanici za tri dana rođeno 12 beba

Društvo

ZAPLAKALO 76 NOVEMBARSKIH BEBA U LOZNICI: Ovoga puta 39 devojčica i 37 dečaka