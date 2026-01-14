Za prvih 14 dana 2026. godine u Loznici rođeno 48 beba

Od Božića do danas stigle su 33 bebe, 19 dečaka i 14 devojčica, a kako je do 7. već bilo deset momaka i pet devojaka, računica kaže da je pre polovine meseca svet u lozničkom porodilištu ugledalo 48 beba. Slušaj vest

Čekalo se na prvu bebu 2026. u porodilištu Zdravstvenog centra u Loznici nešto duže, sve do2. januara u pola šest ujutru, kada je rođena devojčica, teška 4.030 grama, a duga 51 santimetar.

Mada nije bio start za pamćenje, izgleda da se ipak uvek dan po jutru ne poznaje.

Ukoliko se ovaj ritam nastavi januar bi mogao biti blizu sto novorođenčadi.

Inače, u 2025. u lozničkom porodilištu je svet ugledalo 878 beba, od kojih osam blizanaca, čak 68 manje nego godinu pre, 430 devojčica i 448 dečaka. Tokom 2024. u lozničkom porodilištu rođeno je 946 beba, 40 više nego 2023, a 900 je broj oko kojeg se poslednjih nekoliko godina vrti broj prinova u ZC Loznica.

Autor: D.Bošković