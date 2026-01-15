Počinju prijave za 'Bogojavljensko plivanje 2026' u Zemunu i Batajnici

Opština Zemun, Hram Svetog oca Nikolaja i SVEBOR savez Beograda organizuju u ponedeljak, 19. januara, na Bogojavljenje, 29. plivanje za Časni krst, saopšteno je iz ove opštine.

Takođe, pod pokroviteljstvom Opštine Zemun, drugi put se organizuje i plivanje u Batajnici.

Prijava plivača sa besplatnim lekarskim pregledom za Zemun i Batajnicu je počinje danas od 15.30 do 20.30 sati u prostorijama OŠ "Lazar Savatić", Kej oslobođenja 27, ulaz "Multimedijalni centar".

Plivači koji učestvuju u "Bogojavljenskom plivanju" ne mogu da imaju manje od 18 godina.

Obeležavanje Bogojavljenja počinje u 9 časova liturgijom u Hramu Svetog oca Nikolaja u Njegoševoj 45, a nastavlja se litijom zemunskim ulicama do Zemunskog keja i Bogojavljenskog platoa, kada u podne počinje plivanje za Časni krst.

U Batajnici će plivači biti okupljeni na liturgiji u Hramu Svetog Jovana Šangajskog i u litiji koja će doći do centra naselja, a zatim odlaze do Širokog puta na Dunavu gde se u 12 časova pliva za Časni krst.

Proslavljanje verskog praznika Bogojavljenje obeležiće se 19. januara i u opštini Surčin, u naselju Bečmen, u Crkvi Svetog Save i na izletištu Bečmenska bara, gde će biti organizovano bogojavljensko plivanje za Časni krst, saopšteno je iz Turističke organizacije Surčin.

Liturgija u hramu biće služena od 9.30 časova, nakon čega će u 11 časova krenuti litija iz porte hrama ka Bečmenskoj bari gde će od 12 časova prijavljeni plivači plivati za Časni krst.

Za plivanje u Bečmenu prijavljeno je 100 plivača i očekuje se veliki broj posetilaca, za koje su tradicionalno obezbeđeni besplatni čaj i kuvano vino, kao i prateći etno-bazar.

Autor: Jovana Nerić