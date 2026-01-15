OD 1. JANUARA OTVORENO 55.000 ELEKTRONSKIH BOLOVANJA, 20.000 PRIVREDNIKA SE PRIJAVILO Stigle prve brojke novog sistema zdravstva i Kancelarije za IT: Evo šta svaka firma mora da ima

Primena novog sistema eBolovanja krenula je 1. januara, u skladu sa zakonom- pacijenti više neće morati da donose doznake, a poslodavci će moći da istog trenutka vide zdravstveno stanje zaposlenog.

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT, rekao je za Pink televiziju da se poslodavci prijavljuju na potal eUprave i pozvao je sve koji do sada nisu da se prijave.

- Prijavilo se 20.000 poslodavaca iz privrede i 2.500 onih koji rade u državnim institucijama. Generisano je oko 55.000 bolovanja elektronski. Građani više ne moraju da budu kuriri, to više ne moraju da rade, jer onog trenutka kada izabrani lekar u domu zdravlja generiše doznaku ona elektronski dolazi na portal- rekao je Jovanović.

On je naglasio da je sve elektronski povezano, a da je glavni posao za poslodavce da prate elektronske doznake.

- Oni treba da imaju u firmama administratore koji će da prate dolazak tih elektronskih doznaka. Mi svake nedelje organizujemo Info dan, pozivam sve koji to nisu uradili da se 22. januara na sajtu Kancelarije za IT informišu- najavio je direktor Kancelarije za IT.

Svaka digitalizacija donosi transparentnost i glavna korist za građane da ne moraju da budu poštari, reči su Jovanovića, koji dodaje da će od 1. aprila za sve koji idu na bolovanje preko 30 dana takođe biti elektronsko bolovanje.

