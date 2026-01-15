Dačić održao predavanje studentima Kriminalističko-policijskog univerziteta

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić održao je danas predavanje studentima Kriminalističko-policijskog univerziteta, poručivši im da, oni, kao budući pripadnici policije moraju pratiti savremena naučna i tehnološka dostignuća kako bi uspešno odgovorili na složene bezbednosne izazove današnjice.

Ministar je istakao da je za efikasnu zaštitu bezbednosti neophodan visokoobrazovan i stručno osposobljen kadar, sposoban da odgovori na sve oblike pretnji, uz naglasak da policija mora da razvija svoj ugled kao javna služba u interesu građana, zasnovana na poverenju, profesionalizmu i odgovornosti.

Govoreći o ulozi i značaju policije, Dačić je podsetio na istorijski razvoj policije u Srbiji, od osnivanja Ministarstva unutrašnjih poslova 1811. godine.

Naglasio je da su se oblici i organizaciona struktura od tada do danas menjali, ali da je snaga policije pre svega uvek bila u poverenju društva.

On je istakao značaj negovanja vrednosti na kojima policija počiva, ali i očuvanje sećanja na ljude koji su život položili za odbranu zemlje.

Ministar je ukazao i na složenost savremenog bezbednosnog okruženja, kako u svetu tako i u Srbiji istakavši da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima široku i odgovornu ulogu u sistemu bezbednosti.

Posebno je istakao značaj Kriminalističko-policijskog univerziteta, poručivši studentima da je na njima odgovornost da sačuvaju i unaprede ovu visokoškolsku ustanovu, kao stub obrazovanja budućih kadrova MUP-a.

Dačić je studente ohrabrio da kontinuirano razvijaju svoja znanja i sposobnosti, kako bi sutra bili lideri sistema u svim oblastima, od kriminalistike i javnog reda i mira, do primene novih tehnologija, u skladu sa savremenim izazovima i bezbednosnim trendovima.

U završnom delu predavanja, ministar je, osvrćući se na svoje iskustvo na mestu ministra spoljnih poslova, govorio o diplomatiji, međunarodnim odnosima i aktuelnoj globalnoj situaciji, naglasivši da pozicioniranje Srbije u savremenim uslovima nije lako i da zahteva pažljivu procenu u skladu sa nacionalnim i državnim interesima.

Nakon održanog predavanja, ministar Dačić je imao priliku da, u društvu domaćina, rektora Kriminalističko-policijskog univerziteta prof. dr Zorana Đurđevića, obiđe prostorije KPU, koje studenti koriste za život i rad.

Autor: S.M.