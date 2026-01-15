AKTUELNO

VAŽNO ZA NEZAPOSLENE: NSZ objavila nove iznose naknada! Od 1. februara stiže više novca – evo detaljne računice

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) izvršila je godišnje usklađivanje novčanih naknada sa indeksom potrošačkih cena.

Zbog inflacije, koja je u 2025. godini iznosila 2,7 odsto, svi iznosi su uvećani, a primena novih osnovica počinje od 1. februara 2026. godine.

Evo kako će izgledati novi obračun naknada:

Dnevna novčana naknada Dosadašnja osnovica od 1.467,50 dinara povećava se na 1.507,12 dinara.

Najniža mesečna naknada Umesto dosadašnjih 32.858 dinara, nezaposleni će od februara primati najmanje 33.745 dinara.

Najviša mesečna naknada Maksimalni iznos naknade raste sa 76.169 na 78.226 dinara, što je povećanje od oko 2.000 dinara.

Zašto je došlo do poskupljenja? Usklađivanje se vrši svake godine na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku o kretanju potrošačkih cena. Budući da je inflacija u 2025. godini iznosila 2,7 odsto, za taj procenat su, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju, korigovani i iznosi koje isplaćuje NSZ.

Novi iznosi su već objavljeni na zvaničnom sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u rubrici dokumenti, a primenjivaće se na sve obračune koji se vrše od početka narednog meseca.

Autor: Dalibor Stankov

