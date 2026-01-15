PREPOZNAJETE LI GA? Poznati fudbaler viđen na Arkanovom pomenu: Hteo da digne Marakanu u vazduh, nije imao pare za paštetu... (FOTO)

Danas je na Novom groblju u Beogradu održan pomen Željku Ražnatoviću Arkanu, a među onima koji su došli da odaju počast nekadašnjem predsedniku Obilića bio je i bivši fudbaler Vitezova Kuzman Babeu (plava jakna)!

Legendarni fudbaler, koji je za Obilić odigrao preko 100 utakmica i učestvovao u osvajanju istorijske titule i Kupa (1996-2000), nosi u sebi priču koja je pre par decenija potresla srpsku javnost.

Iako je u Obiliću bio "Bog i batina", Babeu je u jednom trenutku bio na korak od sna – prelaska u Crvenu zvezdu. Taj korak se, međutim, pretvorio u najveći košmar njegovog života.



Babeu je zbog ljubavi prema crveno-belima uradio nešto što bi malo ko – odbio je čistu ponudu nemačkog Kotbusa (bez probe) i neverovatnih 200.000 maraka koje mu je nudio tada moćni Sartid iz Smedereva.

- Ma kakvi, odbijem ljude lagano zbog Zvezde! Dođem ujutru, sin Andrej mali bio, ja kažem ženi: "Obuci ga lepo, idemo na Marakanu na potpis ugovora". Potpisujem za Zvezdu, jm ti sunce. Velika stvar, bre - prisetio se Babeu, u intervjuu za Mocartsport pre nekoliko godina, trenutka kada je mislio da je dotakao zvezde.

Ipak, u kancelarijama Marakane dočekao ga je hladan tuš.

- Odem ja tamo, a Miša Marinković pocrveneo u licu. Kaže: "Babeu, izvini, moram da ti kažem, nije u redu prema tebi, ne mogu da verujem da se bave takvim stvarima... Džaja kaže da imaš 29 godina, konsultovao se s Muslinom i Dostanićem. Neće imati gde da te prodaju. Ne potpisuješ ugovor."

Dalje je nastavio:

- Da sam tad imao dinamit, kunem se da bih digao u vazduh celu Marakanu! Džaja me tako zavrne, uništi mi karijeru. Da sam otišao u Nemačku, rešio bih egzistenciju, postao milioner.

Posle tog trenutka, usledio je slobodan pad. Fudbaler koji je harao terenima Jugoslavije došao je do ivice egzistencije.

- Bio sam u opasnom iskušenju, kunem se, kad nisam imao para detetu za paštetu, malo mi je falilo da uzmem pištolj... Majke mi. Ne želim to nikome. Da dođe u situaciju da nema za hleb, ne daj Bože nikome.

Zanimljivo je da je Babeu imao upozorenje sa najvišeg mesta u Obiliću. Svetlana Ceca Ražnatović mu je, kao da je predosetila šta se sprema, govorila da zaobiđe Ljutice Bogdana.

- A Ceca mi je lepo govorila. Kaže: "Babeu, ne idi kod ovih. Nemoj kod njih, molim te". Ratko Dostanić mi je kasnije potvrdio da je samo Džajićeva odluka bila da ne potpišem, iako su on i Muslin dali zeleno svetlo - zaključuje Babeu.

Nakon Obilića i kraha sa Zvezdom, Babeu je lutao od Slavije iz Sofije, preko Sutjeske, Apatina, pa sve do Kine, ali rana sa Marakane nikada nije potpuno zarasla. Danas, prisustvom na pomenu čoveku koji mu je bio šef u najslavnijim danima, pokazao je da vernost iz vremena Obilića i dalje traje.

Autor: D.Bošković