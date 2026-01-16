NEVIDLJIVA SMRT NA ASFALTU! Božović za Pink: Crni led je opasniji od snega, a evo ko plaća štetu ako polomite auto na udarnu rupu (VIDEO)

Crni led se teško uočava, a kontrola nad vozilom se gubi mnogo lakše nego po snegu, upozorava stručnjak za bezbednost saobraćaja Milan Božović povodom serije udesa koji su paralizovali Beograd.

Dok se sneg tokom dana otapa, niske temperature tokom noći i jutra stvaraju opasnu poledicu, poznatu kao "crni led", koja je glavni krivac za jučerašnji haos. Na Pupinovom mostu zabeležene su čak tri nezgode, u Grockoj su se sudarili autobus i automobil, dok je veče obeležio lančani sudar na auto-putu na ulazu u Beograd.

„Pratite temperaturu, ne oslanjajte se na oči“

Božović ističe da vozači ne smeju da čekaju da vide led, jer je on na asfaltu providan i praktično nevidljiv.

Glavni alarm: Indikacija za crni led je isključivo temperatura. Čim krene mraz, podloga postaje kritična.

Provera puta: Savet je da vozači, tamo gde je bezbedno, probaju kočnice da vide kako vozilo reaguje.

Gde ga nema: Putevi koji su tretirani solju su bezbedni, ali problem su deonice koje ostanu nezaštićene.

Udarna rupa: Zamka koja se ne krpi dok je mraz

Nakon otapanja snega, putevi su postali puni "kratera". Božović objašnjava da je to prirodan proces – voda uđe u pore asfalta, zamrzne se, raširi i bukvalno "razbije" put.

„Sanacija udarnih rupa dok se očekuju novi mrazevi je potpuno iluzorna“, jasan je Božović.

Ko snosi troškove ako naletite na rupu?

Kada dođe do oštećenja felne, gume ili trapa, ključno pitanje je ko plaća popravku. Odgovor zavisi od toga koliko je rupa bila vidljiva:

Sami plaćate: Ako je rupa bila jasno uočljiva, vozač je po zakonu bio dužan da je na bezbedan način zaobiđe.

Naplata od putara: Ukoliko je rupa bila potpuno skrivena, na primer prekrivena vodom tako da je vozač nikako nije mogao uočiti, odgovornost i trošak snosi onaj ko održava tu deonicu puta.

Autor: Dalibor Stankov