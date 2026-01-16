SNEG SA VOZILA U VOŽNJI MOŽE DA UZROKUJE NESREĆU: Mnogi vozači ignorišu opasnost, evo zašto je čišćenje ključno

U poslednja dva dana zabeleženo je nekoliko saobraćajnih nezgoda zbog snega, leda i magle u kojima je bilo i smrtnih slučajeva.

Ipak, dešava se da vozila budu oštećena kada pored njih prođe vozilo u pokretu, a da ih ni ne udari. Evo šta je u pitanju!

Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, parkirana vozila nekada zbog nepažnje vozača kamiona budu oštećenja kada sa vozila u pokretu padne sneg!

Ovakvi incidenti gde sa kamiona pada zaleđeni sneg i ošteti kola nisu retkost u Irigu i na Fruškoj gori, gde svakodnevno prođe više hiljada vozila.

- Blaži slučaj iriške svakodnevnice. Kroz Irig i Frušku goru svakodnevno prođe preko 15.000 vozila, od čega polovinu čini teretni saobraćaj. To nažalost čini da ovakvi i teži slučajevi budu deo iriške svakodnevnice - navodi se u ovoj objavi na instagramu.

Autor: D.Bošković