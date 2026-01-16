AKTUELNO

Društvo

Šta treba uraditi sa novčićem iz česnice? Mnogi veruju da će im doneti sreću i novac, ali... Teolog dao jasno objašnjenje

Izvor: Kurir, Foto: Privatna arhiva ||

U našem narodu postoji verovanje da će onaj ko izvuče novčić iz česnice imati novca i sreće tokom godine, ipak mnogi postavljaju pitanje - šta uraditi sa novčićem? Međutim, to verovanje koje se ustalilo u narodu dobilo je značenje koje crkva nikada nije propisala.


Mnogi novčić iz česnice čuvaju kao amajliju, ali da li je to uopšte u skladu sa verom? Teolog Aleksandar Đurđević dao je odgovor na to pitanje.

- Pronađeš novčić u česnici, "imaš sreće tokom cele godine" i onda ne znaš šta da uradiš sa njim, pa ga staviš na slavsku ikonu. Ovaj novčić niti je osvećen, niti treba da predstavlja amajliju. Ono je samo deo narodnog predanja i simbol sreće, blagostanja, prosperiteta i finansijske sreće - naveo je Đurđević u svom obraćanju na Tiktoku.

Dodao je da novčić nema veze sa crkvom.


- Crkva ne propisuje šta treba da se uradi sa novčićem iz česnice. Samo nemojmo biti sujeverni i misliti da će nam se nešto loše desiti ili da nećemo imati sreće ukoliko ne sačuvamo ovaj novčić. Sreća ne zavisi od novčića, nego od toga koliko mi radimo na njoj uz Božiju pomoć - rekao je.

Teolog ističe da novčić ne daje blagoslov, već Bog.

- Imate nekoliko opcija šta možete da uradite sa njim. Operite ga i vratite ga u opticaj, dajte ga u milostinju, možeš ga čak staviti i u crkvu kao prilog - navodi Đurđević.

Autor: D.Bošković

#Novac

#Sreća

#novcic

#verovanje

#Česnica

POVEZANE VESTI

Društvo

VREME NA ARANĐELOVDAN POKAZUJE KAKVA ĆE BITI ZIMA! Vremenska prognoza za kraj novembra i ceo decembar - EVO da li će biti SNEGA za Novu godinu!

Društvo

NE PIŠE NAM SE DOBRO: Evo šta znači kada prvi sneg padne u oktobru

Extra

OVIH PET STVARI NIKAKO NE VALJA RADITI 1. JANUARA: Stara verovanja kažu da ovako teramo lošu sreću

Dom, Lepota i Moda

Od davnina se čuva kao amajlija: Donosi sreću i novac, a neki je drže i pored kreveta

Extra

Da li ste čuli za kletvu Kneza Lazara?! Vekovima je zbog nje vladao strah u srpskom narodu, a zbog reči koje se izgovaraju, zalediće vam se krv u žila

Lifestyle

Veruje se da ima magično dejstvo: Ubacite 1 stvarčicu u novčanik i samo gledajte kako privlači novac i obilje