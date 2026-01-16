AKTUELNO

MUP NAJAVIO POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA ZBOG POVEĆANOG BROJA NESREĆA: Apel vozačima da prilagode brzinu, koriste zimsku opremu i poštuju propise

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

Zbog većeg broja saobraćajnih nezgoda izazvanih nepovoljnim vremenskim uslovima, saobraćajna policija će pojačati kontrole na najfrekventnijim i najrizičnijim putevima u Srbiji. MUP apeluje na vozače da poštuju propise.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da dosledno poštuju saobraćajne propise, koriste propisanu zimsku opremu, prilagode brzinu kretanja stanju kolovoza i vremenskim uslovima i održavaju bezbedno odstojanje, kako bi se smanjio rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda.

U prethodnih nekoliko dana na putevima u Srbiji dogodio se veći broj težih saobraćajnih nezgoda koje su u značajnoj meri nastale kao posledica nepovoljnih vremenskih uslova.

Prema prognozama nadležnih meteoroloških službi, i u narednim danima očekuju se otežani uslovi za odvijanje saobraćaja usled kiše, snega i pojave magle, što može dovesti do smanjene vidljivosti, klizavih kolovoza i produženog zaustavnog puta vozila.

Takođe, imajući u vidu da u ponedeljak počinje drugo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola, tokom vikenda se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim značajnijim putnim pravcima, što dodatno može uticati na bezbednost saobraćaja.

U cilju očuvanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, pripadnici saobraćajne policije će u narednom periodu sprovoditi aktivnosti i mere pojačanog prisustva i kontrole na najfrekventnijim putnim pravcima i na deonicama sa povećanim rizikom od nastanka saobraćajnih nezgoda.

Autor: S.M.

