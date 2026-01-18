AKTUELNO

Društvo

Učesnici zajedno izneli Časni krst iz vode: Plivanje održano ispod Beogradske tvrđave

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ ||

Danas je ispod Beogradske tvrđave, povodom Krstovdana, u organizaciji Kraljevskog reda vitezova održano plivanje za Časni krst, a 33 učesnika je u duhu zajedništva zajedno iznelo krst iz vode.

Plivanje za Časni krst održano je sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija, a među plivačima bili su i Kraljevski vitezovi i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Nikola Stanković, jedan od plivača, istakao je da ove godine 12. put pliva za Časni krst, ali mu nikada nije svejedno i iskušenja uvek postoje.

- Kad se pripremamo za to, kad stojimo tamo bosi na hladnoj skeli, uvek su tu neka razmišljanja kako će proći, ali u tome su čari, jer je posle plivanja najbolji mogući osećaj. Evo, na primer sad je najbolji mogući osećaj - rekao je Stanković, pa dodao:

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

- Mi se tu sjedinjujemo sa Bogom, u njegovu čast plivamo i on nas čuva svaki put i on ima najbolje planove za nas kako će sve to proći. I zato se tome prepuštamo s verom da se tog dana ništa ne može dogoditi.

Drugi plivač, Lazar, ispričao je kako je sam skok u vodu neverovatan osećaj.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

- Neverovatan je osećaj te hladnoće koju ne osećamo dok dolazimo do tamo. To mora da se oseti, taj moment ne može da se prepriča -rekao je on.

Plivači su prethodno išli zajedno u litiji koja je krenula od Bogorodičine crkve Svete Ružice, a koju su predvodili pripadnici Žandarmerije, za kojima su bili predstavnici Kraljevskog reda vitezova i za njima građani.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Prethodno je od 9.00 časova održana liturgija u crkvi Ružici.

Autor: S.M.

