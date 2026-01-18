PREMINUO MIROSLAV MIKA ALEKSIĆ: Vlasnik škole glume izgubio bitku sa teškom bolešću tokom trajanja sudskog postupka

Miroslav Mika Aleksić (73), beogradski režiser i vlasnik škole glume „Stvar srca“, preminuo je nakon duge i teške bolesti.

Aleksić je preminuo u periodu kada je proces koji se protiv njega vodio pred Višim sudom u Beogradu bio u zastoju zbog njegovog kritičnog zdravstvenog stanja.

Vest o smrti dolazi nakon meseci spekulacija o njegovom narušenom zdravlju, zbog čega su ročišta poslednjih godinu dana odlagana više od 15 puta.

Sudski proces koji je promenio Srbiju

Suđenje Miroslavu Aleksiću, koje je počelo nakon njegovog hapšenja u januaru 2021. godine, ostaće upamćeno kao jedan od najznačajnijih procesa u novijoj istoriji domaćeg pravosuđa.

Suočavanje u sudnici: Javnost je bez daha pratila svedočenja Milene Radulović, Ive Ilinčić i drugih mladih žena koje su u sudnici iznosile detalje iz perioda dok su bile učenice škole "Stvar srca".

Tok postupka: Iako je proces bio u poodmakloj fazi, odbrana je od 2024. godine redovno dostavljala medicinsku dokumentaciju o onkološkim problemima optuženog. Veštaci su na poslednjim ročištima ukazivali da je Aleksić procesno nesposoban, što je dovelo do prekida suđenja na neodređeno vreme.

Bez pravosnažne presude: Smrću optuženog, sudski postupak se formalno-pravno prekida onog trenutka kada sud dobije zvaničnu potvrdu o smrti. To znači da žrtve, ali i sam optuženi koji je negirao krivicu, ostaju bez konačne sudske presude.

Od pedagogije do optuženičke klupe

Aleksić je decenijama važio za neprikosnoveni autoritet u svetu glumačke pedagogije. Njegov rad obeležio je generacije glumaca, ali je pokretanje istrage pre pet godina bacilo potpuno novo svetlo na njegove metode rada. Slučaj je pokrenuo talas prijava širom regiona pod sloganom "Nisi sama", ohrabrujući žrtve zlostavljanja da javno progovore.

Miroslav Aleksić je do kraja tvrdio da nije kriv i da je proces protiv njega "politički i medijski motivisan", dok je tužilaštvo ostalo pri čvrstim dokazima i iskazima oštećenih devojaka.

Autor: Dalibor Stankov